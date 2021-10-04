ضبط 3 تشكيلات عصابية بحوزتهم مواد مخدرة تقدر بـ8 ملايين جنيه بالمنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي من مداهمة بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة بمحافظة الدقهلية، وجرى ضبط 3 تشكيلات عصابية بحوزتهم مواد مخدرة تقدر بـ 8 ملايين جنيه.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بتواجد إحدى البؤر الإجرامية المسلحة بمنطقة عزبة الصفيح بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، ويقوم على إداراتها عدة تشكيلات عصابية شديدة الخطورة تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم إعداد مأموريات استهدفت تلك العناصر الإجرامية بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام – الأمن المركزى)، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة)، وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من 8 عناصر إجرامية لـ 4 منهم معلومات جنائية أثناء تواجدهم بإحدى الأراضي الزراعية تستخدم كمخزن للخردة بعزبة الصفيح بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وبحوزتهم 375 كيلو جرام لمخدر البانجو و325 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 45 كيلو جرام و4 أسطوانات لمخدر الهيروين، وكمية من مخدر الآيس و8390 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية متنوع و5 قطع أسلحة نارية وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة- 2 قطع أسلحة بيضاء و2 سيارة ومبلغ مالي و7 هواتف محمولة وكمية من أدوات التجزئة والتقطيع والتغليف.

وتم ضبط تشكيل عصابى مكون من 8 عناصر إجرامية لـ 5 منهم معلومات جنائية أثناء تواجدهم بالقرب من مسكن أحد عناصر التشكيل بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وبحوزتهم 100كيلو جرام لمخدر البانجو و50 طربة لمخدر الحشيش و2 قطعة أسلحة نارية وعدد منالطلقات النارية مختلفة الأعيرة و3 قطع أسلحة بيضاء ودراجة نارية دون لوحات ومبلغ مالي و6 هواتف محمولة.

كما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية، أثناء تواجدهم بذات العزبة، وبحوزتهم 25 كيلوجرام لمخدر البانجو و3 قطع أسلحة بيضاء ودراجة نارية دون لوحات ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرةالمضبوطة 8 ملايين جنيه تقريباً، تم تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.