وكيل «تعليم الإسماعيلية» يفتتح معرض المدرسة المنتجة

افتتح طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، المعرض السنوي الذي تنظمه إدارة المدرسة المنتجة تحت عنوان "منتجة من أجل طلابنا"، والذي أقيم لخدمة الطلاب وذويهم قبل بدء العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 "بمدرسة ٢٥ يناير الثانوية بنات" التابعة لإدارة شمال الاسماعيلية التعليمية.

وأشاد “عجلان” بالمعرض، وأثنى على الجهد المبذول، متمنيًا مزيد من العمل والتقدم في خدمة طلاب الإسماعيلية وذويهم.

أقيم المعرض بالتعاون بين أقسام المدرسة المنتجة بالإدارات التعليمية المختلفة مع إدارة المدرسة المنتجة بالمديرية وضم فريق العمل كلا من شرين عبدالجليل (مسؤل بالمنتجة) ومنال جميل (مسؤل بالمنتجة) وهالة خضر ( مسؤل البرمجيات )، بمشاركة رؤساء أقسام الإدارات التعليمية المختلفة وهى شمال وجنوب الاسماعيلية القنطرة شرق والقنطرة غرب والقصاصين، بالإضافة الي عدد من المدارس وهي النصر الاعدادية بنات والشهيد احمد فوزي عمارة الثانوية والطائف الرسمية لغات شمال الاسماعيلية ومدرسة الشاطئ الإعدادية بنات ومدرسةبدر بنات الاعدادية ومدرسة الشهيد محمد محمد حسانين الثانوية إدارة جنوب التعليمية.