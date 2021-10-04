الإثنين 04 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

توقيع «نوار وإرادة وطن» لـ مصطفى عيسى بجاليري ضي.. السبت

نوار وإرادة وطن
نوار وإرادة وطن

يشهد أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، فى تمام السابعة من مساء السبت المقبل 9 أكتوبر، حفل توقيع كتاب "نوار وإرادة وطن" للناقد والفنان الدكتور مصطفى عيسى.

تقام على هامش حفل التوقيع ندوة فنية لمناقشة الكتاب بحضور الفنان الدكتور أحمد نوار، يديرها الشاعر والكاتب الصحفي محمد حربي، مدير منتدى عفيفي مطر بجاليري ضي، ويشارك في المناقشة الفنانة والناقدة الدكتورة أمل نصر والفنان والناقد الدكتور سامي البلشي.

الكتاب من إخراج الفنانة شروق قنديل وتصوير الفنان أيمن لطفي، وعن مضمونه قال الناقد التشكيلي هشام قنديل إنه يعتز بإصدار كتاب عن تجربة "نوار" العلامة الفارقة في الحركة التشكيلية المصرية فنانا وناقدا ومنظما.

ونوه قنديل، إلى أنه جاليري ضي سبق له أن أصدر خمسة كتب أخري مهمة، منها كتابان عن الفنان الكبير عصمت داوستاشي، وواحد عن الفنان الكبير عز الدين نجيب برعاية الزاهدية، وكتاب عن تجربة الفنان الرائد محمود أبو المجد كتب مقدمته الناقد العربي الكبير عز الدين نجيب، وكتاب عن السريالية المصرية للفنان والناقد الكبير الدكتور رضا عبد السلام.

كما أصدر جاليري ضي عدة دواوين شعرية فائزة بجائزة الشاعر الكبير عفيفي مطر.

وفي مقدمة الكتاب يقول الدكتور مصطفى عيسى: "لعلي أبدأ الآن مؤكدا أنه وفى غير مرة دفعتني تجربة الفنان المصري أحمد نوار إلى الكتابة عنها، ومر ذلك عبر دراسات يتماس موضوعها مع محاور تجربته الفنية، ومن حيث يتقاطع معها رؤى تجتهد في طرح فنون ما بعد الحداثة على نحو ما".

ويستطرد عيسى: "يبقى بظني أن تجربة هذا الفنان تحتفظ بمفتتح يليق ببحث تجربة مصرية على مستوى الشكل والموضوع، وفضلا عن ذلك فهي تجربة تأتي مستفزة بالمعنى الإيجابي، ومثيرة بحسب الجانب المعرفي المتصل بولادات الأسئلة، ومحفزة لكل متابع لمدارات وجماليات الفن المعاصر التي تقذف في وجوهنا بالجديد كل يوم".

أتيليه العرب للثقافة والفنون جاليري ضي الفنان الدكتور مصطفى عيسى الدكتور أحمد نوار الناقد التشكيلي هشام قنديل عفيفي مطر

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