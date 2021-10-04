للإهمال والتقصير.. إعفاء رئيس الوحدة المحلية بأكياد البحرية بالشرقية من منصبه

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إعفاء رئيس الوحدة المحلية بأكياد البحرية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس من مهام عمله وذلك للإهمال والتقصير في العمل فضلاً عن عدم تواجده بالشارع وتراكم القمامة وإنتشار الاشغالات بشوارع القرية.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الشرقية المفاجئة صباح اليوم بقرى مركز فاقوس للوقوف على مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، و تلاحظ للمحافظ أثناء مروره بقرية اكياد البحرية تدني مستوي النظافة ،وعدم رفع أكوام القمامة من الشوارع مما يتسبب في إنبعاث روائح كريهة تضر بالبيئة وصحه المواطنين فضلاً عن عدم إزالة الإشغالات من الشوارع.

- تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لرصد وقائع الإهمال والتقصير

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أداء رؤساء الوحدات المحلية القروية، وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لرصد وقائع الإهمال والتقصير في العمل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين

و كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد فاجأ العاملين بمستشفى “الزوامل” المركزي بمركز بلبيس، للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى ولمتابعة إنتظام سير العمل بها.

واطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض و إداريين وفنيين وعمال بمواعيد العمل الرسمية والنوبتجيات المكلفين بها، وتبين تغيب 72 طبيبا و إداريا وممرضا عن العمل، مما يؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، وقرر إحالتهم للتحقيق و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

و تفقد المحافظ قسم الاستقبال، ووحدة تنظيم الأسرة، واستفسر من المرضى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، واطمئن على حالتهم الصحية، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

كما تفقد المحافظ قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، مشدداً على انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانه الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالقسم حفاظاً على صحة و سلامة المرضى.