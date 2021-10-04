بعد تحذير جامعة القاهرة.. كل ما تريد معرفته عن تلقى اللقاح بكليتك

فى توجيه عاجل من جامعة القاهرة، أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت قرار اليوم الاثنين الى عمداء الكليات بتكثيف حملات التطعيم للطلاب والأساتذة والعاملين خلال الأسبوع الجاري واستكمال التطعيم في الكليات والانتهاء من طباعة اثبات التطعيم قبل بدء العام الدراسي الجديد لاستقبال الطلاب بدون زحام في أول أيام الدراسة حفاظاً على سلامة جميع المشاركين في العملية التعليمية.

كل ما تريد معرفته عن تلقى اللقاح بكليتك وشرط الدخول فى جامعة القاهرة

ويبحث العديد من الطلاب بالجامعات على كيفية الحصول على اللقاح خاصة أن دخول الجامعة مرهون بالحصول على لقاح كورونا، فى هذا السياق تنشر الدستور طريقة حصول الطلاب على لقاح كورونا بالجامعة.

حذر رئيس جامعة القاهرة، من التهاون في عدم الحصول على اللقاح، مؤكدًا أن اللقاحات تهدف إلى التحصين بلقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة بعدوى COVID-19 بما يساهم في استعادة الحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.

تخصيص 19 عيادة داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب، في المدينة الجامعية، ومستشفى الطلبة وفي كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان.

خطوات الحصول على لقاح كورونا بجامعة القاهرة

اضغط على الرابط ( من هنا ) قوم بتسجيل بياناتك كاملة وقوم باختيار محافظة القاهرة اختار جامعة القاهرة من المكان الذي ترغب الحصول علي اللقاح كمل بياناتك وهيجيلك رسالة مكونة من 20 رقم سوف تذهب علي اقرب مكان في جامعة القاهرة لابد وأن يكون معك الرقم المكون من 20 رقم + كارنيه الجامعة + البطاقة الشخصية.

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دخول الحرم الجامعي أو التسكين بالمدن الجامعية سيقتصر على الذين تلقوا التطعيم فقط، و هناك قطاعا كبيرامن الطلاب يقبل للحصول على التطعيم وأن المعدل اليومي للتطعيم بالجامعة في تزايد.