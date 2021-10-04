رفع 45 طن مخلفات وإصلاح وصيانة كشافات الإنارة بقرى في المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية من القري التابعة لها بالتزامن مع أعمال صيانة وإصلاح كشافات الإنارة، و قامت برفع 45 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي وإصلاح وصيانة 10 كشافات إنارة.

حملات نظافة بقري المنيا

و قال محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تله، إن قسم البيئة بالقرية نظم حملة نظافة لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية، وانه تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع بالقرية ونقلها الى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

حملات نظافة بقري المنيا

فيمال قال محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية ،انه تم رفع 20 طن مخلفات وتراكمات من قرية دماريس- صفط اللبن و البرجاية، ونقلها الى المقالب العمومية لتوفير بيئة صحية جيدة للمواطنين وخالية من الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد

حملات نظافة بقري المنيا

- رفع كفاءة منظومة الانارة بقرية البرجاية

كما واصل قسم الانارة بالقرية جهوده المبذولة لرفع كفاءة منظومة الانارة بالقرية حيث تم صيانة واصلاح 10 كشاف انارة داخل نطاق القرية.

حملات نظافة بقري المنيا

وكان اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، قد شدد على تواصل حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة والتراكمات الصلبة من جميع شوارع أحياء المدينة ونقاط التجمع وشوارع ومداخل القري بصفة يومية وعلي مدار الـ 24 ساعة من خلال ورديات صباحية ومسائية وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من مسببات الأمراض والأوبئة، خاصة في ظل مكافحة انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد وذلك بالتزامن مع أعمال إصلاح وصيانة كشافات الإنارة بالشوارع الرئيسية والطرق المؤدية للطرق لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا

حملات نظافة بقري المنيا

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي في إطار التعليمات والتوجيهات المشددة للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة متابعة وتكثيف حملات النظافة والانارة بقرى وأحياء المنيا للحفاظ على امن وسلامة وصحة المواطنين.