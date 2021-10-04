بدء التسجيل بالمرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، استقبال كافة الطلبات المقدمة لذوي الإعاقة للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، على أن يتم بعدها تحديد المقبولين خلال المرحلة الثانية.
إجراءات الحصول على البطاقة:-
- الدخول على موقع وزارة الصحة لتدوين البيانات حتى يتم نوع الإعاقة والإعلان عن ميعاد الكشف.
-تحديد كافة الأوراق والفحوصات والتحاليل الطبية المطلوبة.
-رفع صورة شخصية.
-أصل بطاقة الرقم القومي.
-بعد 10 أيام يتم الاستعلام على موقع وزارة الصحة.
-فى حالة القبول يتم الدخول على موقع الخدمات المتكاملة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ويتم الآتي:-
- رفع الصورة الشخصية.
-رفع صورة بطاقة الرقم القومي.
-للأطفال إضافة صورة شهادة الميلاد.
-3 صور شخصية مقاس4×6 تكون خلفيتها بيضاء.
-صورة بطاقة الرقم القومي.
-التقديم فى مكتب التأهيل حتى يتم الكشف الوظيفي
-بعد 10 أيام يتم الاستعلام وفى حالة القبول يتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.
وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك العديد من المميزات لبطاقات الخدمات المتكاملة كالتالى:
- الدمج فى المدارس والجامعات والمعاهد.
- الجمع بين معاشين.
- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.
- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.
- الحصول على سكن حكومى مناسب.
- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.
- مجانية الدخول فى كل المناطق الأثرية
وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن المرحلة الأولى من بطاقة الخدمات المتكاملة شملت:-
- متلازمة داون.
- طيف التوحد.
- الجذام.
- الشلل الدماغي.
- الشلل الرباعى النصفى العلوى أو السفلى .
- ضمور العضلات.
- فقد البصر التام.
- تيبس المفاصل فى أطراف متعددة.
- البتر متعدد الأطراف.
- ذوى القزامة.
- صغر أو كبر حجم الرأس.
- فقد السمع التام.