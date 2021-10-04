بعد نجاح «حرب أهلية وتانجو».. باسل خياط يغيب عن السباق الرمضاني المقبل

قرر النجم باسل خياط الغياب عن السباق الرمضاني المقبل، وعلمت “الدستور” من مصدر مقرب من الفنان أنه قرر عدم خوض السباق الرمضاني المقبل 2022، لانشغاله ببعض الأمور العائلية وكذلك رغبته في الراحة والتركيز في تقديم عمل سينمائي جديد.

وعرض لباسل خياط خلال شهر رمضان الماضي مسلسلين دراميين هما تانجو و حرب أهلية الذي شارك فيه للمرة الأولى امام النجمة يسرا.

- قصة مسلسل «تانجو»

يتناول مسلسل تانجو قصة "عامر"، الذي يؤدي دوره باسل خياط، وهو رجل أعمال في مجال العقارات متزوج من "لينا"، التي تلعب دورها دانا مارديني، وهي ربة منزل وأم لطفل، وتجمع هذه الأسرة علاقة صداقة وعمل مع الثنائي سامي "باسم مغنية" وهو مهندس عمارة، ومتزوج من فرح "دانييلا رحمة" التي تعمل مدربة رقص.

ويكشف حادث السير الذي يتعرض له عامر وفرح عن أنه كانت هناك علاقة حب تربط بينهما، وأنهما كانا يستعدان للهروب والسفر معاً، وهي المفاجأة التي تُفجر أحداثاً مشوقة في الحلقة الأولى للمسلسل وسيتبعها الكثير من المفاجآت غير المتوقعة.

- أبطال مسلسل «تانجو»

تجمع حلقات الدراما المميزة "تانجو" نُخبة من نجوم الدراما العربية، منهم باسم مغنية، دانا مارديني، دانييلا رحمة، يوسف حدّاد، طلال الجردي، سميرة بارودي، فرح بيطار، وآخرين.

وشارك باسل خياط في مسلسل حرب أهلية رمضان الماضي وكان المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه وعرض على شاشة قناة سي بي سي، وتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل نظرًا لما يتضمنه من أحداث شيقة ومثيرة بين الخير والشر.

وجسدت يسرا خلال العمل قصة مريم، وهي إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، والتي تمر بمنعطفات غير متوقعة تقلب حياتها رأسًا على عقب، فتحاول لملمة أشلائها في مواجهة التحولات الطارئة في حياتها في إطار من الدراما الاجتماعية المشوقة.

- أحداث «حرب أهلية»

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة بين زوجتين لشخص واحد، إلى جانب الصراع بين أبطال العمل وفي مقدمتهم الفنانة يسرا التي تجسد دور "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، ولديها ابنة تدخلها في صراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.

و يشارك في بطولة المسلسل يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، تامر هجرس، رشدي الشامي، خالد أنور، بسنت صيام، برلنتي فؤاد، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.