بالأسماء.. اللجنة العامة لمجلس النواب توافق على تشكيل لجنة القيم
عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعا، عرض خلاله تشكيل لجنة القيم التي يترأسها -وفقاً للائحة- رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي، وتضم في عضويتها 14 نائبا.
والأعضاء هم كل من:
1- محمد محمد عبدالمقصود محمد (مستقبل وطن)
2- محمد عبدالله عبدالله زين الدين (محمد زين الدين) (مستقبل وطن)
3- يونس يونس أحمد عمر (يونس الجاحر) (مستقبل وطن)
4- محمد سلطان علي محمد (محمد سلطان) (مستقبل وطن)
5- محمد أحمد أحمد زايد (محمد زايد) (مستقبل وطن)
6- حسام محمد محمود أحمد (حسام العمدة) (مستقبل وطن)
7- أحمد إسماعيل محمد أحمد (أحمد إسماعيل) (مستقبل وطن)
8- محمد رضا عبدالمحسن أحمد البنا (محمد رضا البنا) (مستقل وطن)
9- مكرم السيد متولي رضوان (مكرم رضوان) (الشعب الجمهوري)
10- أيمن محسب سالم فرج (أيمن محسب) (الوفد الجديد)
11- مصطفى بدران مهنى مصطفى (مصطفى بدران) (حماة الوطن)
12- مي أوسامة كمال السيد رشدي (مي رشدي) (الإصلاح والتنمية)
13- مها رزق عبدالناصر الطرهوني (مها عبدالناصر) (المصري الديمقراطي الاجتماعي)
14- سناء حسان طايع علي (سناء الحساني) (مصر الحديثة)
وتم الموافقة على تلك الأسماء لعرضها على الجلسة العامة.