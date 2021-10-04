الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بالأسماء.. اللجنة العامة لمجلس النواب توافق على تشكيل لجنة القيم

مجلس النواب
مجلس النواب

عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعا، عرض خلاله تشكيل لجنة القيم التي يترأسها -وفقاً للائحة- رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي، وتضم في عضويتها 14 نائبا.

والأعضاء هم كل من:

1- محمد محمد عبدالمقصود محمد (مستقبل وطن)

2- محمد عبدالله عبدالله زين الدين (محمد زين الدين) (مستقبل وطن)

3- يونس يونس أحمد عمر (يونس الجاحر) (مستقبل وطن)

4- محمد سلطان علي محمد (محمد سلطان) (مستقبل وطن)

5- محمد أحمد أحمد زايد (محمد زايد) (مستقبل وطن)

6- حسام محمد محمود أحمد (حسام العمدة) (مستقبل وطن)

7- أحمد إسماعيل محمد أحمد (أحمد إسماعيل) (مستقبل وطن)

8- محمد رضا عبدالمحسن أحمد البنا (محمد رضا البنا) (مستقل وطن)

9- مكرم السيد متولي رضوان (مكرم رضوان) (الشعب الجمهوري)

10- أيمن محسب سالم فرج (أيمن محسب) (الوفد الجديد)

11- مصطفى بدران مهنى مصطفى (مصطفى بدران) (حماة الوطن)

12- مي أوسامة كمال السيد رشدي (مي رشدي) (الإصلاح والتنمية)

13- مها رزق عبدالناصر الطرهوني (مها عبدالناصر) (المصري الديمقراطي الاجتماعي)

14- سناء حسان طايع علي (سناء الحساني) (مصر الحديثة)

وتم الموافقة على تلك الأسماء لعرضها على الجلسة العامة.

اللجنة العامة مجلس النواب لجنة القيم إبراهيم الهنيدي مستقبل وطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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