الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الفنان طه عشماوي يفتتح معرضه الشخصي «غياب» بمركز مختار.. الأربعاء

طه عشماوي
طه عشماوي

 يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضًا بعنوان "غياب" للفنان طه عشماوي وذلك يوم الأربعاء القادم 6 أكتوبر 2021 في تمام السادسة مساءً بقاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة، تحت رعاية الدكتورة  إيناس عبدالدايم وزير الثقافة.

يقول الفنان طه عشماوي: "نعيش وسط كم هائل من الصور في الواقع نقع عليها أبصارنا كل لحظة، وتبقى في الوجدان صورة جامعة تجسد كل هذه الصور نتيجة معايشتنا لواقعنا الاجتماعي واتصالنا بتاريخنا الضارب بجذوره في عمق الزمن وهويتنا وما تتعرض له من تهديد خارجي والتي تستدعي تجمعنا وتقبلنا لبعضنا البعض، هذا العمل يبحث فيما وراء الصورة الآنية لمجتمعنا في ظل خطر دائم."

يحتوي المعرض على مجموعة أعمال جرافيك ذات تقنية خاصة يعمل عليها الفنان منذ عام 1988م، عدد ليس بالقليل من الاسكتشات تمت خلال فترة الحظر الممتد منذ بداية الجائحة مع جروب (أبيض & أسود) الذي أسسته الفنانة هيلدا حيارى، مجموعة من أعمال التصوير لإلقاء الضوء على سنوات الغياب في حضن وكالة الغوري، نماذج من أعمال النحت للفنان لتأكيد الوحدة العضوية بين أعماله في الجرافيك والنحت والتصوير.

طه أحمد محمد عشماوي (طه عشماوي) الميلاد 10 ديسمبر 1965، تخرج من كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك 1990، أقام وشارك في العديد من المعارض الخاصة والجماعية داخل مصر وخارجها، منحة مراسم وزارة الثقافة، عضوًا بنقابة الفنانين التشكيليين، أتيليه القاهرة، جمعية فناني الغوري، الجمعية الأهلية للفنون، رئيس جمعية أصالة، مدير عام المراسم وبيوت الإبداع.

يأتي ذلك ضمن خطة القطاع في نشر الفنون الجادة، ورفع الذوق العام لدى المواطنين، ولإعادة تصحيح التشوهات البصرية التي أصابت العديد من المناطق، والميادين.

الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضا بعنوان غياب لفنان طه عشماوي قاعة نهضة مصر مركز محمود مختار الثقافـــي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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