شباب المصريين الدارسين في فرنسا يُشاركون بمبادرة دعم «حياة كريمة»

رحب شباب المصريين الدارسين في فرنسا، بالمشاركة في مبادرة “Can You Skip Dinner Tonight”، والتي تفتح الباب أمام الدارسين المصريين بالخارج، للمشاركة في المشروع القومي "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأوضح كريم إسماعيل، أهمية التنسيق مع رجال الأعمال المصريين في فرنسا لدعم جهود المبادرة أيضًا، عن طريق التبرع بمبلغ رمزي لصالح المبادرة يعادل ثمن وجبة عشاء، بما يعد رسالة من شبابنا بالخارج تجسد تكاتفهم ومساندتهم لجهود دولتهم في تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق، الذي يهدف لرفع مستوى المعيشة وتوفير حياة أفضل لأهالينا بالقرى الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمها مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "ميدسي- MEDCE"، عبر تطبيق زووم، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع مجموعة من الشباب الدارسين في دولة فرنسا، بالتنسيق مع "شيرين طوبار" ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين في فرنسا، لبحث مشاركتهم في الترويج للمشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن هذه المبادرة تتضمن الترويج للمشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري "حياة كريمة" بين الأوساط الطلابية بالخارج، وهذا ما سيعمل عليه الدارسون بالخارج، الذين ليهم القدرة على تعريف المجتمعات الأجنبية التي يعيشون بها، ما تبذله الدولة المصرية من جهود في سبيل الحفاظ على حقوق الإنسان، وهذا ما يؤكده تقرير التنمية البشرية الذي أطلقته مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، حيث سيتم إمداد الدارسين بالخارج بالفيديوهات الترويجية للمبادرة، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، لنشرها على منصات التواصل الاجتماعي، ودعوة نظرائهم من الطلبة المصريين في المجموعات الطلابية للمشاركة في المبادرة.

وخلال الحلقة النقاشية أيضا، استمعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لأفكار المشاركين بالحلقة من الدارسين المصريين في فرنسا، حول الترويج لمبادرة "حياة كريمة"، والتي شملت تنظيم رحلات وزيارات ميدانية إلى القرى التي ينفذ فيها المبادرة، بالإضافة إلى تنسيق تطوعهم في عمليات التوعية وتعليم الأطفال ودعم المستشفيات، كما أكد الشباب حرصهم على نقل الصورة الجيدة والتي لا تجد حيزًا يناسب ما يحدث في مصر من نهضة في كل المجالات، بجانب الترويج للسياحة المصرية والمشروعات القومية التي بنيت على أحدث المعايير العالمية.