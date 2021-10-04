بعد رفع قمامة مجرى العيون.. نظافة القاهرة تطهر منطقة السيدة زينب

بدأت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للهيئة بحملة لرفع التراكمات القديمة بجميع حواري وأزقة وشوارع حي السيدة زينب والتي ستستمر لمدة أسبوع ويشارك فيها 350 عامل و20 حاوية مكبس، و15 سيارة قلاب 20 طن، و20 سيارة قلاب 4 طن، و10 سيارات قلاب 2 طن، و5 بوك ، و2 لودر كبير، و2 لودر وسط، و4 سيارات مياه، و2 مكنسة مقطورة و5 أبراج، بالإضافة إلى البرج الجديد الهاي ماستر الذي يصل ارتفاعه إلى 30 متر.

رفع قمامة

وأشارت هيئة نظافة القاهرة في بيان لها إلى أنه سيتم خلال الحملة مراجعة ورفع كفاءة 588 عمود بكافة شوارع السيدة زينب مثل مجرى العيون والقصر العيني وبورسعيد والسد وخيرت والشيخ علي يوسف والكومي ومجلس النواب وبيرم التونسي.

رفع قمامة

وكلف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة لجميع المركزيات بالبدء في العمل في كل محاور السيدة زينب منذ الصباح الباكر.

رفع قمامة

رفع قمامة

رفع قمامة