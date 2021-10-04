الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عمان: مصرع 4 أشخاص جراء إعصار «شاهين»

إعصار شاهين
إعصار شاهين

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، بينهم طفل، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة مسقط عاصمة سلطنة عمان؛ نتيجة الإعصار المداري (شاهين) الذي اجتاح مناطق عدة بالسلطنة.

وأعلن المركز الوطني العُماني لإدارة الحالات الطارئة بالسلطنة -حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية- أن الأمطار الغزيرة تسببت في وفاة أربعة أشخاص، بينهم شخص نتيجة انجراف مركبته، وطفل نتيجة غرقه في تجمعات مائية، فيما انتشلت فرق الإنقاذ شخصين من جنسية آسيوية من تحت الأنقاض مفارقين الحياة جراء انهيار جبل على سكن عمّال في منطقة الرسيل الصناعية إثر الحالة المدارية.

وأوضح المركز العماني، أن فرق الاستجابة تعاملت اليوم مع (9) بلاغات عن احتجاز أشخاص بمركباتهم في محافظة مسقط، وأسفرت عن إنقاذ (25) شخصًا، وتمكنت فرق الاستجابة من إنقاذ (17) شخصًا جراء دخول مياه الأمطار إلى منازلهم بولاية مطرح، ونفّذت فرق الاستجابة عملية إنقاذ لعائلة مكونة من شخصين إثر احتجازهما بداخل منزلهما بولاية السويق في محافظة شمال الباطنة.

كما نفذت شرطة عُمان السلطانية -بالتعاون مع الجهات المعنية- عمليات إخلاء للعديد من المواقع بمحافظات مسقط وجنوب الشرقية وجنوب الباطنة وشمال الباطنة والظاهرة والبريمي، تفاديًا للأضرار المتوقعة من ارتفاع منسوب المياه، بينما ينتشر رجال شرطة عُمان السلطانية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف على جميع الطرق لتنظيم حركة السير وقطع الحركة عن الطرق المتأثرة والمواقع التي يرتفع فيها منسوب المياه.

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة العمانية 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 303 آلاف و673 حالة.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء العمانية- أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ؛ ليستقر الإجمالي عند 4 آلاف و95 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 390 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 296 ألفًا و917 حالة بنسبة 97.8%.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

مصر توقع الشرقية هيئة مياه ماء شخصين الوطني الوطن محافظة على تعاون الباطنة صناعية ولاية مسقط الامطار الغزيرة محافظات الدفاع المدني

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وائل لطفي

حديقة الأسماك

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