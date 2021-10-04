كوريا الشمالية تقرر استئناف جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الشمالية، أنه ستتم استعادة جميع قنوات الاتصال مع كوريا الجنوبية ابتداءً من منتصف ليل اليوم.



وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه ستتم استعادة جميع الخطوط الساخنة بين الكوريتين ابتداءً من الساعة 9 صباح الإثنين بالتوقيت المحلي.



وفي نهاية سبتمبر، قالت "كيم يو جونج" نائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي وشقيقة زعيم كوريا الشمالية إن بيونج يانج مستعدة لإعلان نهاية الحرب مع سول، وإعادة العلاقات بين الكوريتين، وعقد قمة القادة، بشرط أن تتسم العلاقات الثنائية بالاحترام والإنصاف.



وجاء القرار ردا على اقتراح رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إن" إعلان انتهاء الحرب بين سيول وبيونج يانج.

وعلى صعيد آخر، واصلت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية تجاوز حاجز الـ 2000 إصابة وذلك لليوم الثامن على التوالي ، حيث سجلت 2086 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها القول إن من بين حالات الاصابة 2058 حالة عدوى محلية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 318 ألفًا و105 حالات.



وقالت الوكالة إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2507.



يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لـ 39.6 مليون شخص، أو نحو77.3% من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون مواطن، وحصل نحو 6. 26 مليون شخص، أو 52.5% من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض.