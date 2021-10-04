الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تدين الهجمات الصاروخية الحوثية على مأرب اليمنية

الهجمات الصاروخية
الهجمات الصاروخية الحوثية

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، الهجمات الصاروخية بثلاثة صواريخ بالستية، شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية على حي الروضة السكني بمدينة مأرب اليمنية، مما أودى بحياة عدد من الأطفال وإصابة عشرات آخرين، في اعتداء إرهابي جبان يمثل استهدافًا متعمدًا لحياة المدنيين الآمنين، وانتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية.


وأعربت الخارجية - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - عن خالص التعازي والمواساة؛ لأسر وذوي الضحايا والحكومة والشعب اليمني، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدة وقوف البحرين ودعمها الكامل لليمن وجهوده المتواصلة، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة استمرار الجرائم الحوثية، التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وعلى صعيد آخر، استقبلت الدكتورة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، الأمين العام لمجلس التعليم العالي بمملكة البحرين، في مكتبها،القائم بأعمال سفارة إسرائيل لدى البحرين، إيتاي تاغنر.

 

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، في بيانٍ عبر موقعها الرسمي، رحبت الأمين العام لمجلس التعليم العالي البحريني، بالقائم بأعمال سفارة إسرائيل لدى المملكة، معربة عن تقديرها لما تشهده علاقات الصداقة بين مملكة البحرين وإسرائيل من تطور وتقدم في شتى الأصعدة، فضلًا عما تم توقيعه مؤخرًا من مذكرات تفاهم في مختلف أوجه التعاون. 

 

وخلال اللقاء، استعرضت رنا بنت عيسى، المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين في قطاع التعليم العالي، وفرص تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية والتقدم في البلدين وبما يدعم مصالح شعبيهما.

 

من جانبه، أعرب القائم بأعمال سفارة إسرائيل لدى المملكة، عن سعادته بلقاء الأمين العام لمجلس التعليم العالي في البحرين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين على المستويات كافة.

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حديقة الأسماك

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