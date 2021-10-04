بعد تداول صورتها.. «التضامن» تتحرك لإنقاذ فتاة بلا مأوى بأحد شوارع الإسكندرية

أعلنت مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم الاستجابة للبلاغ الوارد إلى المؤسسة عن وجود فتاة موجودة في أحد شوارع الإسكندرية، بعد تداول صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه على الفور تحرك الفريق التابع للمؤسسة سريعًا نظرًا لخطورة وضعها فـي الشارع.

وأكدت أنه عند الوصول إلى المكان الذي تجلس فيه لم يتم العثور عليها وعند سؤال أحد أفراد الأمن التابعين للفندق الذي تجلس بجواره قالوا إنها دائما تأتي للجلوس في هذا المكان نهارا وتغادره ليلا.

وأشارت إلى أنه أحيانا تأتي البنت ومعها مجموعة من الأولاد والبنات يجلسون عند محطة الترام، وأفادوا بأنها متسولة وتحاول دائما أن تكسب عطف الناس بأكثر من وسيلة للتسول.

وقال محمود وحيد، مدير المؤسسة، إن دور الدار بشكل مستمر إيواء كل من هو بلا مأوى، موضحًا أنه وقت الأزمات مثل السيول يتم فتح الدار لإيواء كل من هو بلا مأوى، إلى جانب توفير البطاطين وإغاثة ووجبات.

وأكد مدير مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان أن الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى، قائلا: الدار أنشئت من أجلهم»، مشيرًا إلى أن دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى تعمل على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيًا ونفسيًا، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

جدير بالذكر أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تلقت تقريراً من فريق التدخل السريع المركزى عن تعامل الفرق بمحافظات الجمهورية خلال شهر سبتمبر، حيث تعامل الفريق مع 269 بلاغاً سواء للمواطنين بلا مأوى أو حالات إنسانية أو مساعدات على مستوى الجمهورية تلقاها الفريق من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء ، وأيضا ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي.