وزير الآثار يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع عدد من قيادات السياحة

عقد مساء اليوم د. خالد العناني، وزير السياحة والآثار اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من قيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لمناقشة بعض الملفات والموضوعات ذات الصلة بالترويج والتنشيط السياحي لمصر، وبحث سبل تعزيز مزيد من التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين كافة قيادات الوزارة والهيئة والأطراف ذات الصلة بهذا الملف.

حضر الاجتماع عمرو القاضي الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة، وأحمد يوسف مساعد الوزير لشئون التنشيط السياحي، ويمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ولمياء كامل، مساعد الوزير للترويج، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح، المُشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وآيتن فؤاد، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وماجد أبو سديرة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة، وإيمان محمود، رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة.

واستهل الدكتور خالد العناني اللقاء بتقديم الشكر لـ أحمد يوسف مساعد الوزير للتنشيط السياحي على كل ما بذله من جهد خلال فترة تكليفه بمهام الرئيس التنفيذي للهيئة وما حققه من نجاحات وإنجازات، كما أكد على أهمية استمراره في بذل مزيد من الجهد الفترة القادمة بالتنسيق مع فريق العمل بالوزارة والهيئة.

كما تمنى الوزير التوفيق والنجاح للرئيس التنفيذي الجديد للهيئة في تنفيذ وإنجاز المهام والمسئوليات التي تقع على عاتقه على أكمل وجه خلال الفترة المقبلة.

وأكد د. خالد العناني أهمية تكاتف الجميع معًا والعمل سويًا بما يساهم في دفع وتنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر واستعادة مصر لمكانتها التنافسية بين مصاف الدول السياحية.

من جانبه، أعرب عمرو القاضي عن تقديره لثقة دولة رئيس مجلس الوزراء والسيد الوزير لتوليه هذا المنصب، لافتاً إلى أنه سيبذل قصارى الجهد نحو تحقيق المزيد بما يساهم في خدمة القطاع والترويج والتنشيط للمقصد السياحي المصري.

وشهد الاجتماع مناقشة تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة والذي أصدر الوزير قراراً باعتماده خلال شهر سبتمبر وخاصة في ظل استحداث إدارة مركزية للتسويق السياحي لأول مرة منذ إنشاء الهيئة 1981، وكذلك في ظل دمج الإدارتين المركزيتين للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية - المعتمدتين في الهيكل التنظيمي القديم - في إدارة مركزية واحدة لمكاتب السياحة.