رئيس جامعة دمياط يتفقد المدن الجامعية قبيل انطلاق الدراسة

تفقد اليوم الأحد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط يرافقه الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اللمسات الأخيرة الخاصة باستعدادات المدن الجامعية للطلاب والطالبات.

وكان فى استقبالهما خلال الجولة كل من عامر أبو العينين مدير عام المدن الجامعية ومحمد رفعت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب وعدد من أعضاء الجهاز الإداري بالمدن الجامعية والإدارة الهندسية.

وقد تمت عملية تجديد الأسِرّة بالمدن الجامعية "بنين – سكن عادي" كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة بصالة الطعام، كما تم تجنيب الأسِرّة المستهلكة تمهيدًا لتخريدها واتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة.

كما تفقد رئيس الجامعة يرافقه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المدن الجامعية "بنين – سكن مميز" بعمارة رقم 97 والتي تم تجهيزها وتأثيثها بشكل فردي في كل غرفة.. بالإضافة إلى غسالة full automatic وشاشات بلازما ومطبخ مجهز بأحدث الأجهزة الكهربائية.

كما اطمئن رئيس الجامعة على سير العمل بالمدن الجامعية للطالبات، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة بصالات الطعام والمطبخ الخاص بتجهيز وجبات الطلاب والطالبات، ولم يتبق سوى بعض أعمال التشطيب بإحدى واجهات المباني السكنية، والتي سيتم الانتهاء منها خلال أيام.

جدير بالذكر أن القدرة الاستيعابية للمدن الجامعية (بنين – سكن عادي) تبلغ 180 سريرا فيما تبلغ القدرة الاستيعابية للمدن الجامعية (بنين – سكن مميز) 48 سريرا، فيما تبلغ القدرة الاستيعابية للمدن الجامعية (بنات) 650 سريرا، ونظرًا لاتباع الإجراءات الاحترازية خلال عملية تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية فقد تقرر أن يتم تسكين الطلاب والطالبات الذين حصلوا على لقاح فيروس كورونا فقط، كما تم تخفيض القدرة الاستيعابية للمدن الجامعية حيث سيتم تسكين عدد 90 طالبا فقط بالمدن الجامعية (بنين – سكن عادي) بدلًا من 180، فيما سيتم تسكين كامل القدرة الاستيعابية للمدن الجامعية (بنين – سكن مميز) 48 سريرا نظرًا لكون الغرف فردية بالسكن المميز، كما سيتم تسكين عدد 400 طالبة فقط بالمدن الجامعية (بنات) بدلًا من 650 طالبة.