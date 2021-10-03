بريطانيا فى الصدارة.. ارتفاع مستمر فى إصابات كورونا بأوروبا

استمرت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، في الارتفاع بمختلف دول أوروبا، مع استمرار وتيرة الصعود في الإصابات بدول مثل بريطانيا وألمانيا وأوكرانيا ورومانيا، مقابل انخفاض ملحوظ في الإصابات بدول مثل البرتغال وكرواتيا والتشيك.

وعلى الجانب الغربي من القارة الأوروبية، سجلت الحكومة البريطانية 30 ألفًا و439 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و43 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و900 ألف و680 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 136 ألفًا و953 حالة وفاة.

تلتها ألمانيا؛ حيث سجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية 9 آلاف و393 إصابة جديدة، و512 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و255 ألفًا و529 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 94 ألفًا و289 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2968 إصابة جديدة و33 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و682 ألفًا و34 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 131 ألفًا و31 حالة وفاة.

وشهدت النمسا ارتفاعًا نسبيًا في إصابات كورونا بتسجيل 2445 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ الإجمالي 748 ألفًا و825 إصابة، فيما سجلت 5 وفيات فقط ليصل الإجمالي إلى 11 ألفًا و26 وفاة.

وفي هولندا، سجلت وزارة الصحة 1620 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و8 آلاف و41 إصابة، كما سجلت حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 18 ألفًا و182 حالة وفاة.

وسجلت اليونان ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت 31 حالة وفاة خلال 24 ساعة ليصل إجمالي الوفيات إلى 14 ألفًا و920 وفاة، فيما سجلت 1142 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 661 ألفًا و308 إصابات.

وفي المقابل، شهدت البرتغال استقرارًا في الحصيلة اليومية، حيث سجلت 449 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و71 ألفًا و114 إصابة، كما سجلت 7 وفيات ليصل الإجمالي إلى 17 ألفًا و993 حالة وفاة.

وعلى الجانب الشرقي من أوروبا، تصدرت رومانيا حصيلة الإصابات اليومية مُسجلة 8 آلاف و682 حالة إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و265 ألفًا و827 إصابة، فيما سجلت 150 حالة وفاة ليبلغ الإجمالي 37 ألفًا و544 حالة وفاة.

وجاءت بعدها أوكرانيا مُسجلة 7 آلاف و967 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي المصابين إلى مليونين و455 ألفًا و189 مُصابًا، كما سجلت 126 حالة وفاة ليرتفع إجمالي وفيات كورونا إلى 56 ألفًا و775 حالة.

وفي صربيا، استمرت حصيلة الإصابات والوفيات اليومية في الارتفاع بشكل هائل، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 5334 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 961 ألفًا و6 إصابات، وكذلك الوفيات التي ارتفعت بمقدار 49 حالة وفاة ليبلغ الإجمالي 8380 وفاة.

وفي بيلاروسيا، سجلت وزارة الصحة 1899 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 543 ألفًا و976 إصابة، و14 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات 4188 حالة وفاة.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1228 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 505 آلاف و481 إصابة، بينما تم تسجيل 26 وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 20 ألفًا و995 وفاة.

أما في جورجيا سجلت السلطات الصحية 1164 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 617 ألفًا و753 إصابة، كما سجلت 33 حالة وفاة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و38 وفاة.

أما في كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 994 حالة إصابة جديدة بإجمالي حصيلة إصابات 408 آلاف و749 إصابة، بينما بلغت الوفيات المرتبطة بالمرض حتى الآن أكثر من 8 آلاف حالة، بعد تسجيل 14 حالة وفاة في أخر 24 ساعة.

وفي أرمينيا، أعلنت الحكومة تسجيل 907 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 264 ألفًا و690 حالة، بجانب تسجيل 18 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 5 آلاف و372 وفاة.

وفي سلوفاكيا، سجلت الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية 977 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 415 ألفًا و993 إصابة، كما سجلت 8 وفيات ليبلغ الإجمالي 12 ألفا و668 وفاة.

وفي سلوفينيا، سجلت الحكومة 531 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 295 ألفًا و859 إصابة، كما سجلت 5 وفيات جديدة ليبلغ الإجمالي 4574 حالة وفاة.

وعلى النقيض، شهدت التشيك انخفاضا ملحوظا في الحصيلة اليومية حيث سجلت 550 إصابة ووفاة واحدة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و693 ألفًا و790 إصابة، والوفيات إلى 30 ألفًا و478 حالة وفاة.

وفي دول البلطيق، سجلت ليتوانيا 1576 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 337 ألفًا و416 إصابة، وشهدت أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في الوفيات بـ19 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 5063 حالة وفاة.

فيما سجلت لاتفيا 1033 إصابة جديدة ليبلغ الإجمالي 161 ألفًا و641 إصابة، كما سجلت 10 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 2741 حالة وفاة.

أما إستونيا سجلت 629 إصابة جديدة و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 158 ألفًا و357 إصابة، والوفيات إلى 1363 وفاة.