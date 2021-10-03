«تضامن النواب»: القضية السكانية ستستحوذ على الاهتمام الأكبر

أكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى فى تصريح له، عقب انتخابه رئيسا أن القضية السكانية سوف تستحوذ على اهتمام لجنة التضامن صرح بذلك أحمد قنديل المستشار الإعلامى للقصبى.

وقال قنديل فى بيانه إن القصبى أكد أن اللجنة سوف تناقش عدة قوانين أبرزها قانون المسنين وصندوق دعم المرأة وقانون المجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى للسكان والقضايا الخاصة بتنمية الأسرة .

وأشار إلى أن لجنة التضامن الاجتماعى بصدد تلقى المقترحات بقوانين من أعضاء اللجنة واعتمادها عقب الاجتماع بهم بعد تلقى المقترحات من جميع الأعضاء لتضاف إلى أجندة اللجنة التشريعية.

يذكر أن مجلس النواب أعاد اليوم تشكيل لجانه النوعية في ثاني أيام انعقاده من دور الانعقاد الثاني في الفصل التشريعي الثاني.