الأحد 03 أكتوبر 2021
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إنفوجراف

علاقة تيام مصطفى قمر مع ليلي أحمد زاهر: «صداقة قوية»

تيام مصطفي قمر وليلى
تيام مصطفي قمر وليلى أحمد زاهر

تداولت أخبار عن ارتباط تيام مصطفي قمر وليلى أحمد زاهر، خلال الأيام الماضية، الذي أبدى الأول استغرابه الشديد منها، قائلا: "تلك التقارير غير حقيقية ولا أعلم أسبابا للشائعات التي تلاحقنى طوال الوقت".

وأضاف تيام مصطفي قمر: "هناك أناس لا يعرفهم دائمًا ما يسببون له المشاكل بسبب تلك الأخبار، والأخبار المتداولة ليست حقيقية على الإطلاق، والعلاقة مع ليلي زاهر صداقة قوية للغاية لا أكثر من ذلك ولا أقل". 

وأكد: "أن المقربين منا لا يتحدثان نهائيًا عن هذا الأمر، وأتمنى أن يصمت من لا يعلم شئيًا عني وأن يأخذوا المعلومات منى، وأرجو ألا يستباح الكلام عني بهذه الطريقة التي أصبحت يومية". 

وكانت ليلى أحمد زاهر تصدرت مؤشرات البحث على جوجل خلال الأيام الماضية بعد شائعات عن ارتباطها بالفنان تيم مصطفي قمر.

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