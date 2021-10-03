جنايات بنها تبرىء مدرسًا من التحرش بطالبات مدرسة فى القليوبية

أصدرت اليوم محكمة جنايات بنها حكما ببراءة محمد كمال مدرس اللغة الإنجليزية، من اتهامه بالتحرش بالطالبات في المدرسة لثبوت كيدية البلاغات ضده، وتضارب أقوال إحدى المبلغات.

وأكد مصدر أمنى أن بلاغا ورد لقسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية، بشأن قيام مدرس مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، بالتحرش ببعض الفتيات دخل إحدى المدارس بالقليوبية، أثناء شرح الحصص الدراسية.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تمكنت من تحديد مرتكب الواقعة وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.