الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«فقدان الذاكرة».. طبيب يوضح الأعراض الظاهرة على المتعافين من كورونا

الأعراض الظاهرة على
الأعراض الظاهرة على المتعافين من كورونا

حالة من الجدل وقعت بين متعافيين من فيروس كورونا، بسبب الأعراض التي تظل موجودة للمتعافين رغم الشفاء، وهو ما أكدت عليه وزيرة الصحة في نوفمبر الماضي، خلال مؤتمر صحفي للوزارة، في دراسة تم إجراؤها على بعض الأشخاص الذين لا يشعرون بالتعافي الكامل بعد الإصابة بكوفيد- 19، حيث أثبتت الدراسة أن 35% من المتعافين لم يعودوا لحياتهم الطبيعية بعد التعافي.

ويرصد "الدستور" أبرز الأعراض التي تظهر على المتعافين من كورونا في سياق السطور التالية:- 

وقال الدكتور عبد الرحمن خيري، طبيب الطوارئ، إن السبب الرئيسي والأساسي وراء هذه الإصابات وما ينتج عن الإصابة بفيروس كورونا هو الضعف العام الناتج عن مهاجمة فيروس كورونا للجهاز التنفسي، والمناعة.

 

وعن الأعراض التي تظهر على المتعافين من كورونا:- 

 

  • يظل الإنسان المتعافي يشعر بشئ من الإرهاق.
  • يصاب في بعض الأحيان بحالة من الضيق في النفس أو صعوبة في التنفس.
  • يصاحب عدد ليس بكبير من المتعافيين السعال بجانب الشعور بألم المفاصل.
  • يحدث مشاكل في الذاكرة أو التركيز أو النوم.
  • الشعور بألم العضلات أو الصداع.
  • ضربات القلب السريعة أو القوية.

وتابع عبد الرحمن خيري في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "الأعراض التي تظهر على المريض بعد التعافي من فيروس كورونا  لا يشكل خطورة عليه أو على الناس من حوله، ولا ينقل المرض ولا تعد دلالة على احتمالية للإصابة بالفيروس من جديد".

يُجدر الإشارة إلى أنه يمكن لمرضى كوفيد المتعافين، الذين ربما عانوا من شكل خفيف أو شديد من COVID-19 ، أن يواجهوا أيضًا وقتًا مزعجًا في التركيز أو تنفيذ المهام اليومية، وتجربة أخطاء في الإدراك، وضباب في الدماغ، وضعف الذاكرة بعد أسابيع من الاختبار السلبي هذا أيضًا أحد الأسباب التي تجعل المرضى بحاجة إلى قضاء وقتهم في العودة إلى المهام العادية والروتينية.

المتعافين بعد التعافي كورونا الاعراض فيروس كورونا

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وائل لطفي

حديقة الأسماك

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