الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«نادى المحبين» على طاولة أتيليه القاهرة 12 أكتوبر

نادي المحبين
نادي المحبين

ينظم أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب يوم الثلاثاء، ندوة لمناقشة رواية "نادي المحبين" للكاتب صبحي موسى.

ويشارك في المناقشة الكاتب والسياسي المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، والكاتب والخبير التربوي الدكتور كمال مغيث، والناقدة نشوة أحمد، ويدير المناقشة رئيس مجلس إدارة الأتيلية الروائي والتشكيلي أحمد الجنايني، وبحضور نخبة من الكتاب والمفكرين والإعلاميين.

يذكر أن رواية "نادي المحبين" صدرت مؤخرا عن دار سما للنشر، وتوزع في العديد من المكتبات في بوسط القاهر من بينها مكتبات "ديوان وسنابل وتنمية واقلام عربية وآفاق".

وترصد الرواية في إطارها العامم الأسباب التي أودت بصعود تيارات الإسلام السياسي في مصر والعالم العربي بدءا من نهاية الثمانينيات حتى وصولها إلى الحكم في عدد من البلدان العربية، في مقدمتها مصر التي اتخذها الكاتب مسرحا لأحداث روايته، خاصة في الفترة من 25 يناير حتى 30 يونيو، هذا الصعود الذي تضافرت من أجله جهود العديد من المؤسسات الداخلية والخارجية، فضلا عن المخططات الدولية التي شارك فيها مفكرون من أبناء الثقافة العربية والإسلامية، كما هو حال بطل الرواية.

تلعب الرواية على فضح ما جرى في كواليس المطبخ السياسي والثقافي المصري منذ الثمانينيات حتى وقتنا الراهن، وكيف أدى أداء المؤسسات المصرية إلى صعود التيارات الراديكالية والمتشددة، وكيف دعمت مراكز الأبحاث الاستراتيجية الغربية صعود هذه التيارات، وكيف خسرت الدولة الوطنية معركتها بعد 25 يناير مع الإخوان، وكيف تمكنت من استعادة البلاد من براثنهم من جديد.

يذكر أن "نادي المحبين" هي العمل الروائي الثامن لصبحي موسى بعد "صلاة خاصة، نقطة نظام، الموريسكي الأخير، أساطير رجل الثلاثاء، المؤلف، حمامة بيضاء، صمت الكهنة"، فضلا عن خمس مجموعات شعرية هي "يرفرف بجانبها وحده، لهذا ارحل، هانيبال، قصائد الغرفة المغلقة، في وداع المحبة".

أتيليه القاهرة نادي المحبين صبحي موسي المهندس أحمد بهاء الدين شعبان الدكتور كمال مغيث الناقدة نشوة أحمد رواية نادي المحبين دار سما للنشر

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القضاء وثورة 30 يونيو

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