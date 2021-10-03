وزير الشباب ومحافظ البحيرة يفتتحان مبنى مركز شباب بيبان

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الأحد، مبنى مركز شباب قرية بيبان بكوم حمادة الذي تم تطويره بمبلغ ١.٢ مليون جنيه.

واشتملت الأعمال إعادة تأهيل المبنى وتطوير صالة الجيم وتوريد آلات رياضية حديثة وتجهيز قاعة ندوات ومؤتمرات وصالة تنس الطاولة، إضافة إلى المكتبة ودورات المياه.

جاء ذلك خلال جولة قام بها منذ صباح اليوم وزير الشباب ومحافظ البحيرة لتفقد وافتتاح العديد من الصروح الرياضيه بنطاق المحافظة بمراكز وادى النطرون وبدر وكوم حمادة وأبو المطامير ودمنهور، كما قام الوزير والمحافظ بافتتاح أعمال تنفيذ حمام سباحة نصف أوليمبى بنظام الطرح الاستثماري بمركز شباب كوم حمادة بتكلفة ٤.٥ مليون جنيه.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالانتهاء من أعمال التطوير فى مركز شباب كوم حمادة الذى تم عن طريق الطرح الاستثمارى الأمر الذى يأتى ضمن خطة وزارة الشباب فى إشراك القطاع الخاص فى التنمية المجتمعية.

كما أكد محافظ البحيرة أن تلك الجولة تأتي في إطار الحرص على تفقد جميع المنشآت الشبابية والرياضية ومتابعة مدى تطويرها، ما يسهم في إعداد الشباب بدنيًا وفكريًا وينمي قدراتهم ويعمل على تزويدهم بالمهارات المختلفة، فضلًا عن استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع الذى ينعكس بدوره بالإيجاب على الشباب، ما يعود بالنفع على الوطن بشكل عام.

صورة من الحدث

حضر الجولة والافتتاح الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد، والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة واللواء عماد الدكروري رئيس مدينة كوم حمادة وعدد من أعضاء مجلسى الشعب والشيوخ بالبحيرة والقيادات التنفيذية.