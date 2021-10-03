الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الوزراء: 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر تم تمويله خلال 7 سنوات (إنفوجرافيك)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا بعنوان "1.4 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر تم تمويله خلال الـ7 سنوات السابقة" يرصد فيه جهود الدولة المصرية في توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ حيث نجح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال السبع سنوات السابقة في ضخ تمويلات بلغت حوالي 36 مليار جنيه تنوعت بين إقراض مباشر وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات كثيفة العمالة تم من خلالها تمويل ما يزيد على 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر.

مشروع صغير ومتناهي الصغر
مشروع صغير ومتناهي الصغر
مشروع صغير ومتناهي الصغر
مشروع صغير ومتناهي الصغر
مركز معلومات الوزراء انفو جرافيك مشروع مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر التمويل مصر السيسي

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وائل لطفي

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