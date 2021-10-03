الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس جامعة قناة السويس يعلن تنفيذ 3 برامج مميزة بكلية الطب البيطري

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، كلية الطب البيطرى وكان في استقباله الدكتورة داليا منصور عميد الكلية، والدكتورة أمينة الدسوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومحمد الشبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعيد موسى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد رئيس الجامعة أن كلية الطب البيطرى هذا العام سوف تنفذ 3 برامج مميزة بنظام الساعات المعتمدة، مشددا على أنها “تعد إضافة قوية للكلية”.

وأوضح أن هذه البرامج هى برنامج الأدوية والمستحضرات الطبية البيطرية وبرنامج تميز الحياة البرية وطب حدائق الحيوان وهو الأوحد على مستوى الجامعات المصرية وبرنامج جراحة الحيوانات المنزلية.

وأوضحت الدكتورة داليا منصور عميد الكلية، أن الكلية استعدت جيدا لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ من أعمال الصيانة اللازمة وتجهيز القاعات والمدرجات الدراسية.

 تضم الكلية هذا العام ١١٣٧ طالب وطالبة حيث تستعد الكلية لاستقبال ٥٣٩ طالب وطالبة جدد بالفرقة الأولى.

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