مدارس الإسماعيلية تواصل استعدادها للعام الدراسي الجديد

تواصل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أعمالها لانتهاء من تجهيز كافة المدارس استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ الذى ينطلق يوم ٩ من أكتوبر الجاري.

وتكثف الأحياء والوحدات المحلية جهودها للعمل على رفع القمامة والمخلفات من محيط مدارس الإسماعيلية، بالإضافة إلى تكثيف أعمال التجميل من قسم تهذيب الأشجار وطلاء البلدورات وصيانة الأرصفة المحيطة بالمدارس، كما يتم عمل صيانة لمطبات الصناعية الواقعة أمام المدارس وتسوية وصيانة ساحات المدارس.

وكان أحمد العايدي رئيس مركز ومدينة التل الكبير، يرافقه نائبه حسني عيسى، قد قام اليوم بجولة تفقدية، لمتابعة تجهيز جميع المدارس بالتل الكبير من أعمال النظافة وأعمال تسوية التربة بفناء المدارس وضبطها، وأعمال قص الاشجار.

بالإضافة إلى متابعة أعمال الإنارة والكهرباء، وذلك استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بالتل الكبير، ومحمود دياب مدير المدرسة الثانوية.

من جانبه، شدد المهندس أحمد العايدي رئيس مركز ومدينة التل الكبير، علي تقديم كامل الدعم للمدارس، بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية، وتنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأكد خلال الجولة على المحاسب أحمد الليثي مدير المتابعة الميدانية والتفتيش، بمتابعة حالة المدارس استعدادا لبداية العام الدراسي وأشار إلى أنه لن يسمح بوجود أي تقصير من جانب الوحدات المحلية.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أعطى تعليمات مشددة لجهاز المحافظة التنفيذي تنص على ضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة لكافة استعدادات المدارس تمهيدا لانطلاق العام الدراسي الجديد، كما شدد على ضرورة تعقيم وتطهير المدارس، والتزام المعلمين والمعلمات بأخذ اللقاح قبل بدء العام الدراسي.