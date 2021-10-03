«شاهين» ليس الأول.. أبرز الأعاصير التى ضربت سلطنة عمان خلال السنوات الماضية

لم يكن إعصار شاهين الأول من نوعه الذى يضرب سلطنة عمان خلال السنوات الماضية، وأصدرت هيئة الطيران المدني العُماني التحذير الرابع حول الحالة المدارية، وذكر التحذير الأخير أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تحرك إعصار شاهين نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان.

و الأعاصير المدارية إحدى أكثر الكوارث الطبيعية شيوعا في السلطنة، والتي تؤثر بشكل مباشر على المناطق الساحلية الممتدة من مسقط في الشمال إلى الحدود الجنوبية مع جمهورية اليمن، مع حالات استثنائية امتدت إلى المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان.

ونرصد من خلال التقرير التالى أبرز الاعاصير التى شهدتها السلطنة خلال السنوات الماضية.

1890 إعصار صحار أشد الأعاصير على السلطنة..

سجلت سجلات الأعاصير واحدا من أشد الأعاصير وذلك عام 1890، وأخذ مسارا نادرا جدا إذ دخل مساره مباشرة الباطنة باتجاه جبال الحجر الغربي، ما تسبب في إحداث دمار كبير، وخسائر مادية وبشرية هائلة.

كما تسبب في قتل حوالي 727 شخصا، وأدى إلى انهيار حوالي 50 منزلا في مسقط وحدها، نتيجة للأمطار الشديدة التي سجلت بها والتي قدرت بـ 285 ملم.

وتسبب الإعصار في إحداث خسائر كبيرة في الاقتصاد العماني قدرت بحوالي 9 ملايين دولار في ذلك الوقت، كما جرفت السيول العنيفة ما يقارب 100000 نخلة في مختلف المناطق وأهمها وادي الميح في العامرات، وسمائل، والقرى المنتشرة على جبال الحجر في الباطنة مما أدى إلى انهيار مورد اقتصادي مهم وقتها ألا وهو تجارة التمور.

2007 تعرض السلطنة لإعصار جونو..

وسجل إعصار جونو كأول إعصار يصل للدرجة الخامسة في بحر العرب في الــ 100 سنة الماضية، بلغت الخسائر المسجلة جراء الإعصار حوالي 4 مليارات دولار.

كما تسبب الإعصار في وفاة قرابة الــ 100 شخص، وتلى إعصار جونو بعد ثلاث سنوات، إعصار فيت الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة أيضًا.

عام 2010 اعصار فيت..

وصل إعصار فيت إلى اليابسة بشرق عمان وكان أحد أطول وأندر المسارات في الحوض، و تسبب في سقوط أمطار غزيرة وتسببت في هبوب رياح قوية، مما أوقف إنتاج النفط مؤقتا.

قام فيت بإتلاف الطرق وخطوط الكهرباء، وجرف مئات السيارات، وقدرت الأضرار بنحو 300 مليون ريال عماني وكان هناك 24 حالة وفاة في البلاد.

إعصار تشابالا نهاية أكتوبر 2015..

هو أقوى إعصار استوائي في المحيط الهندي، وهو أقوى إعصار في بحر العرب يصل لليابسة.

و تكون تشابالا من منطقة ضغط منخفض في بحر العرب ومن ثم تصاعدت لتتحول إلى منخفض في 28 أكتوبر 2015، واستمر الإعصار إلى بداية نوفمبر من العام ذاته، والذي أثر بشكل مباشر على جزيرة سقطرى اليمنية.

إعصار ميج في نوفمبر من عام 2015..

هو إعصار مداري بدأ التشكل في بحر العرب وضرب الإعصار أرخبيل سقطرى اليمنية، واتجه نحو سواحل أبين وعدن.

إعصار مكونو 2018..

يعد إعصار مكونو أحد أشد الأعاصير التي أثرت على جنوب عمان، إذ عبرت عين الإعصار سواحل محافظة ظفار بالقرب من ميناء ريسوت وذلك في 25 مايو 2018.

وقدرت سرعة الرياح القصوى أثناء عبوره بـــ 115 عقدة، مصنفا كإعصار من الدرجة الثالثة، وتسبب في هطول أمطار شديدة الغزارة قدرت بـــ 505 ملم، كما أحدث فيضانات شديدة في مدن محافظة ظفار، ونتج عنها أضرار كبيرة في البنية التحتية والمساكن.

إعصار لبان 2018..

وأثر هذا الإعصار على محافظة ظفار، وكان إعصار من الدرجة الأولى، مصحوبا برياح شديدة تقدر بين 120 و150 كيلومترا في الساعة.

وصل أجزاء بسيطة منه إلى عمان واليمن وكان النصيب الأكبر في تضررة الغيظة عاصمة لمحافظة المهرة وقد أعلن آنذاك محافظ المهرة محافظة منكوبة .

وتشير سجلات الأعاصير إلى أنه في الفترة ما بين 1881-2019، تشكلت حوالي 235 حالة مدارية في بحر العرب، انتهت قرابة الـــ 106 حالات منها في بحر العرب وخليج عدن، في حين وصلت قرابة الــ 129 حالة منها إلى اليابسة وأثرت على الدول المحيطة ببحر العرب، منها حوالي 46 حالة أثرت تأثيرًا مباشرًا على السواحل العمانية.