رؤساء لجان مجلس النواب يحتفظون بمقاعدهم في دور الانعقاد الثاني

أجريت اليوم الأحد، انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

وشهدت انتخابات اللجان النوعية عددا محدودا من التغيرات في مكاتب المجلس سواء في مقاعد الوكلاء أو أمناء السر، بينما ظل رؤساء اللجان كما هم في دور الانعقاد الماضى دون تغيير.

حيث أسفرت انتخابات اللجنة التشريعية، عن فوز المستشار إبراهيم الهنيدي برئاسة اللجنة، وكلا من إيهاب الطماوي - يحيى عيسوي بمقعدي الوكلاء، و علي بدر بأمانة السر.

وأسفرت نتيجة انتخابات لجنة الدفاع والأمن القومي، عن فوز أحمد العوضي برئاسة اللجنة، وجاء في منصب الوكيلين كلا من إبراهيم المصري - أحمد يحيى، وفي منصب أمين السر محمد راضى .

وجاءت نتيجة لجنة حقوق الإنسان، بفوز طارق رضوان برئاسة اللجنة، وفي منصب الوكيلين كلا من أيمن أبو العلا - محمد عبد العزيز، وفي منصب أمين السر محمد تيسير مطر .

وفاز النائب أحمد بدوي برئاسة لجنة الاتصالات، وكلا من أحمد نشأت - مارثا واصف بمقعدي الوكلاء، ومحمد يسري عبادة بأمانة السر، وفي لجنة الطاقة والبيئة، فازحسام عوض الله برئاسة اللجنة، و بمقعدي الوكالة كلا من رشا رمضان - محمد الجبلاوي، و أمين السر خالد مشهور.

وفاز النائب شريف الجبلي برئاسة لجنة الشئون الأفريقية، وبمقعدي الوكالة كلا من عمرو هندي - سعداوي راغب ضيف الله، والنائبة رشا أبو شقرة أمينًا للسر.

وفاز النائب محمود حسين برئاسة لجنة الشباب والرياضة، وكلا من سامر التلاوي - حسام غالي بمقعدي الوكالة، و أمين السر حازم أمام، كما فاز برئاسة لجنة الزراعة النائب هشام الحصري، وكلا من صقر عبد الفتاح - حسن عبد القادر بمقعدي الوكالة، والنائب محمد محمود عبد القوى بأمانة سر اللجنة.

وفاز النائب عماد سعد حمودة برئاسة لجنة الإسكان بمجلس النواب، وكلا من طارق شكري وأحمد عبد المجيد بمقعدي الوكالة، والنائب أمين مسعود أمينًا للسر، كما فاز الدكتور عبد الهادي القصبي برئاسة لجنة التضامن الاجتماعي، وبمقعدي الوكالة كلا من أحمد فتحي ورضوى جعفر، وفاز النائب حسن المير بأمانة سر اللجنة.

وفاز النائب أحمد سمير برئاسة لجنة الشئون الاقتصادية، وفاز كلا من محمد سليمان ومحمد على عبد الحميد بمقعدي الوكالة، والنائب أحمد دياب أمينًا للسر.

كما فاز النائب فخري الفقي برئاسة لجنة الخطة والموازنة، وكلا من ياسر عمر شيبة ومصطفي سالم بمقعدي الوكالة، وفاز بأمانة سر اللجنة النائب عبد المنعم إمام، كما فاز النائب معتز محمود برئاسة لجنة الصناعة، وكلا من محمد السلاب - محمد سعد عوض الله بوكالة اللجنة، وفاز النائب شحاتة أبو زيد بأمانة سر اللجنة.

كما فاز النائب محمد كمال مرعي برئاسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكلا من هالة أبو السعد ومحمد الجارحي بمقعدي الوكالة، والنائبة مارسيل سمير بأمانة سر اللجنة.

كما فاز النائب علاء عابد، برئاسة لجنة النقل والمواصلات، وكلا من النواب وحيد قرقر ومحمود الضبع بمقعدي الوكالة، و النائب محمد السيد عوض بأمانة سر اللجنة.

كما فاز النائب كريم درويش برئاسة لجنة العلاقات الخارجية، وكلا من وسيم فخري تواضروس وسحر البزار بوكالة اللجنة، والنائبة أميرة صابر بأمانة سر اللجنة.

كما فازت درية شرف الدين برئاسة لجنة الثقافة والإعلام والآثار، وكلا من يوسف الحسيني ونادر مصطفى بوكالة اللجنة، والنائبة هند رشاد أمينًا للسر.

وفازت النائبة نورا علي برئاسة لجنة السياحة والطيران المدنى، وكلا من سيد قاسم وأحمد الطيبي بمقعدي الوكالة، والنائبة أمانى الشعولي أمينًا للسر، وفاز الدكتور أشرف حاتم برئاسة لجنة الصحة، وكلا من محمد الوحش ومحمود أبو الخير بمقعدي الوكالة، والنائب كريم حلمي بمقعد أمين سر اللجنة.

كما فاز الدكتور علي جمعة برئاسة لجنة الشئون الدينية والأوقاف، و أسامة العبد ومنصف نجيب بمقعدي الوكالة، و النائب محمد أبو هاشم بمقعد أمين سر اللجنة، وكذلك فاز النائب عادل عبد الفضيل برئاسة لجنة القوى العاملة، وكلا من سولاف درويش وإيهاب منصور بمقعدي الوكالة، وفازت النائبة ألفت المزلاوي بأمانة سر اللجنة.

كما فاز النائب عاطف ناصر برئاسة لجنة الاقتراحات والشكاوى، وفاز كلا من محمد حمدي دسوقى ونافع عبد الهادي بمقعدي الوكالة، والنائب هشام حسين بأمانة السر.

وفاز النائب سامي هاشم برئاسة لجنة التعليم والبحث العلمى، وكلا من ماجده بكري ومني عبد العاطي بمقعدي الوكالة، والنائبة ياسمين أبو طالب بمقعد أمين سر اللجنة، كذلك فاز النائب يسري المغازي برئاسة لجنة الشئون العربية، وكلا من عباس السادات - أحمد فؤاد أباظة بمقعدي الوكالة، والنائب أحمد مقلد بمقعد أمين سر اللجنة، كما فاز النائب أحمد السجيني برئاسة لجنة الإدارة المحلية، وكلا من محمد الحسيني - محمد وفيق، بمقعدي الوكالة، وفاز النائب عمرو درويش بأمانة سر اللجنة.