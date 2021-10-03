الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء تقييم عناصر الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية في الإسماعيلية

الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن البدء في إجراء تقييم عناصر الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بإنشاء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية في منشآت هيئة الرعاية الصحية بمختلف محافظات التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن إنشاء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية يضمن أن الرعاية الصحية التي تقدم من خلال شبكة مقدمي الخدمات الصحية بتلك المنشآت هي خدمات صحية آمنة وعالية الجودة، كما تضمن حق المريض في العلاج وفق بروتوكولات ومناهج علاجية طبقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة الدولية، وتحقيق أعلى مستويات الشفاء والخدمة للمريض.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن تطبيق الحوكمة الإكلينيكية يؤكد استمرارية العمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا وممارسات الصحة العالمية، وتعني أن جميع المسئولين عن تقديم الخدمات والرعاية الصحية من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين الصحيين والمديرين وغيرهم من مقدمي الخدمة الصحية ملتزمون بتحقيق هذه الأهداف، وأن جميهم يخضعون للمساءلة من قبل المرضى والمجتمع عن جودة وسلامة ومأمونية ونجاعة الخدمات الطبية المقدمة داخل المنشآت الصحية.

جدير بالذكر، أنه قامت هيئة الرعاية الصحية خلال الفترة الماضية بعمليات تقييم عناصر الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية للهيئة في محافظة بورسعيد وإطلاق أول برنامج تدريبي للعاملين بالمنشآت على كيفية تطبيق أحدث مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية ومكوناتها وأهدافها، كما أنه من المقرر امتداد هذه التقييمات والبرامج التدريبية إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الأقصر، بهدف إنشاء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، لضمان جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطن وسلامته.

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الهيئة العامة للرعاية الصحية 
الهيئة العامة للرعاية الصحية تقييم عناصر الحوكمة الإكلينيكية المنشآت الصحية التأمين الصحي الشامل الجديد نظام متكامل التأمين الصحي الشامل

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