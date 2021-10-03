وزير التعليم يوجه رسالة للباحثين والمعلمين في مجالات الرياضيات والإحصاء

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة للباحثين والدارسين والمعلمين في مجالات الرياضيات والإحصاء والهندسة وأيضاً مدرسي الرياضيات في المدارس، للانضمام إلى ورشة العمل من Wolfram وبنك المعرفة المصري للتعرف على خصائص Mathematica Software وكيفية استخدام تكنولوجيا Wolfram في هذه الموضوعات: النهايات والاشتقاق والتكامل وإيجاد الحل الأمثل، يوم الثلاثاء 5 أكتوبر الساعة ٦:٠٠ مساءً:

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وأضاف وزير التربية التعليم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه للتعرف على كيفية التعامل مع أنواع مختلفة من الطبقات العصبية الصناعية وتوصيلها بالإضافة إلى كيفية تشفير وفك تشفير البيانات الرقمية يوم الخميس 21 أكتوبر الساعة ٦:٠٠ مساءً:

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وتابع، أنه لإيجاد الإجابات لكل أسئلتك الخاصة بمحتوى مواد الرياضيات والعلوم وإيجاد الإجابات الخاصة بـ Mathematica Software، انضم لهذه الورشة يوم الخميس 28 أكتوبر الساعة ٦:٠٠ مساءً:

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وقال الدكتور طارق شوقي: "سجل الآن وسيصلك رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المسجل به عبر ورشة بنك المعرفة المصري".