الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يوجه رسالة للباحثين والمعلمين في مجالات الرياضيات والإحصاء

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة للباحثين والدارسين والمعلمين في مجالات الرياضيات والإحصاء والهندسة وأيضاً مدرسي الرياضيات في المدارس، للانضمام إلى ورشة العمل من Wolfram وبنك المعرفة المصري للتعرف على خصائص Mathematica Software وكيفية استخدام تكنولوجيا Wolfram في هذه الموضوعات: النهايات والاشتقاق والتكامل وإيجاد الحل الأمثل، يوم الثلاثاء 5 أكتوبر الساعة ٦:٠٠ مساءً:

HTTPS://WWW.EKB.EG/EN/EVENTS?EVENT=154811357SHOWD&MONTH=10&YEAR=2021

وأضاف وزير التربية التعليم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه للتعرف على كيفية التعامل مع أنواع مختلفة من الطبقات العصبية الصناعية وتوصيلها بالإضافة إلى كيفية تشفير وفك تشفير البيانات الرقمية يوم الخميس 21 أكتوبر الساعة ٦:٠٠ مساءً:

 

HTTPS://WWW.EKB.EG/EN/EVENTS?EVENT=154811372SHOWD&MONTH=10&YEAR=2021

وتابع، أنه لإيجاد الإجابات لكل أسئلتك الخاصة بمحتوى مواد الرياضيات والعلوم وإيجاد الإجابات الخاصة بـ Mathematica Software، انضم لهذه الورشة يوم الخميس 28 أكتوبر الساعة ٦:٠٠ مساءً:

HTTPS://WWW.EKB.EG/EN/EVENTS?EVENT=154811673SHOWD&MONTH=10&YEAR=2021

وقال الدكتور طارق شوقي: "سجل الآن وسيصلك رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المسجل به عبر ورشة بنك المعرفة المصري".

 

التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي التواصل الاجتماعي بنك المعرفة المصري وزارة التربية والتعليم محاضرة مسجل استعدادات تكنولوجيا الدكتور طارق شوقي وزير التربية

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