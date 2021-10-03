الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن تشهد إطلاق منظومة المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة

نيفين القباج
نيفين القباج

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، فعالية إطلاق منظومة المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني أنه لا بد من ملء البيانات الشخصية المدونة على الموقع لقبول الحالات المستحقة في المرحلة الثانية، حيث سيتم حجز موعد للكشف من خلال أيقونة الحجز بالبوابة ثم التوجه لمكتب التأهيل الذى تم اختياره، وبناء عليه سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة، والذى سيترتب عليه أحقية المواطن في الحصول على البطاقة من عدمه.

اجراءات التسجيل 

التأكد من تسجيل البيانات بدقة على الموقع الالكتروني، حيث تعد مسئولية قانونية سوف يتوقف عليها قبول الطلب أو رفضه.

-التأكد من صحة الملفات المرفقة وان تكون واضحة ومرفقة بشكل سليم.
-ملئ البيانات الشخصية، واستمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) والتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.
-الاحتفاظ برقم التسجيل.

-الاستعلام عن الطلب من خلال الأيقونة المخصصة بالبوابة الإلكترونية.

-في حالة قبول الطلب سيتم حجز موعد ثم التوجه لمكتب التأهيل الذي تم اختياره في الموعد المحدد وإحضار كل الأوراق والمرفقات حتى  يتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص  بالمتقدم.

- تحديد درجة ونوع الإعاقة وتأكيد الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من عدمه.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك العديد من المميزات لبطاقات الخدمات المتكاملة كالتالى:
- الدمج فى المدارس والجامعات والمعاهد.
- الجمع بين معاشين.
- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.
- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.
- الحصول على سكن حكومى مناسب.
- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.
- مجانية الدخول فى كل المناطق الأثرية

ووافق مجلس الوزراء، على فتح المرحلة الثانية للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطةـ بالتنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات الطبية التي ذكرها القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتي نصت على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

الموقع الإلكترونى وزيرة التضامن وزارة الصحة وزيرة التضامن الاجتماعي كارت الخدمات المتكاملة

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