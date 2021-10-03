الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة «حرامي شقق المطرية» للمحاكمة

حبس متهم
حبس متهم

قررت جهات التحقيق بالمطرية، اليوم الاحد، إحالة عاطل متهم بسرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من أحد المواطنين، يفيد فيه بسرقة مبالغ مالية وهاتفين محمول من الماركات العالمية ومشغولات ذهبية من داخل شقته، مضيفا أنه وجد باب الشقة مكسور ولا يشك في أحد.

التحريات

 

وبجمع وعمل التحريات اللازمة، تم التوصل إلى هوية مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه عاطل "مسجل خطر" سرقات، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة من قبل ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم قوة أمنية، تم ضبط المتهم.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، حيث ضبط بحوزته المسروقات التي استولى عليها، بالإضافة إلى مسروقات أخرى قام بسرقتها بنفس الأسلوب، تم اتخذا كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أحالته إلى محكمة الجنح.

مشغولات قسم شرطة محاكمة النيابة العامة أسلوب كسر الباب سارق محكمة الجنح الشقق السكنية مبالغ مالية سرقة المساكن

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