الأحد 03 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بمناسبة احتفالات أكتوبر.. عبدالعزيز الشايجى وغادة رجب يطلقان «ست الحلوين»

عبدالعزيز الشايجى
عبدالعزيز الشايجى وغادة رجب

انتهى الفنان الكويتي عبد العزيز الشايجي والمطربة غادة رجب من تسجيل دويتو غنائي جديد باسم "ست الحلوين"، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 لنصر أكتوبر المجيد، ومن المقرر إطلاق الأغنية خلال الساعات المقبلة.


"ست الحلوين" من كلمات الشاعر عماد عبيد وألحان أحمد عز وتوزيع شريف حمدان ومكس وماستر المهندس محمد جودة، وإخراج حسام المهدي.


وأعرب المطرب الكويتى عبد العزيز الشايجي عن سعادته البالغة بتسجيل تلك الأغنية الجديدة التى يهديها لمصر والمصريين، وتشاركه في غنائها الفنانة غادة رجب التي تميزت في تقديم هذا اللون من الأغاني الوطنية، مشيرا إلى أن تلك الأغنية تحمل مشاعر صادقة ومخلصة عن حبه لمصر أرض الكنانة التي ذكرها الله في القرآن "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين".


وأضاف الشايجي: أن مصر فتحت ولازالت تفتح زراعيها لنجوم الوطن العربي وأنا من عشاق مصر منذ نعومة أظافري فكنت أزورها سنويا بصحبة والدي ووالدتي في الإجازة الصيفية من كل عام وتعلقت بهذا البلد.


وأشار إلى أن الشعب المصري دائما يرفض الانكسار والهوان فالمصريون شعبا وجيشا لا يعرف المستحيل، وهم كما أناديهم في الأغنية التي ستنطلق خلال الساعات المقبلة بالعامية المصرية "رجاله وجدعان من يومكم على وضعكوا ثابتين".


وعن أغنية "ست الحلوين" يقول الشايجي إنه من ضمن كلمات الأغنية "الحاجات الحلوة فيكي كل مادا بشوفها تكتر يحرسك الله أكبر انسى نيلك عمري م أقدر ربنا دايما حاميكي"، وهذا ما أراه اليوم على أرض الواقع في مصر أشياء كثيرة تشهد تغيرًا جذريًا في كافة المجالات بمصر نحو الأفضل.


وفيما يخص أعماله المستقبلية قال الفنان عبدالعزيز الشايجي"إنني أقوم الآن بتجربة جديدة في الإنتاج من خلال عمل سيرى النور قريباً، موضحاً أن العمل هو مسلسل للأطفال يشارك فيه نخبة كبيرة من النجوم سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا".

مصر جديدة جديد الكويت مصري الوطن خلال المصرية زراعية النور الكويتى ذكرى دويتو المستقبل المصريين المقبل الشعب المصري هدية نصر أكتوبر غادة رجب مطربة مسلسل الوطن العربى كافة المجالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

أول رد من الزمالك على قرار بطلان الدعوة للانتخابات

قرار مفاجئ من «الشباب والرياضة» بشأن انتخابات الزمالك

باعتراف صريح.. «آخر النهار» يكشف سر القبض على الشيخ محمود شعبان

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

الزمالك يكشف الممنوعين من خوض الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

صباحات خريفية

عبدالوهاب داود

فى حضرة الست.. «أم كلثوم» بها تأتنس القلوب

ماجد حبته

يوم القضاء.. قاضياته.. وقضاته

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس حماس في غزة يصل مصر غدًا.. وبحث صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة