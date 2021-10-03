الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يناشد أصحاب المحلات التجارية الالتزام بمواعيد الإغلاق

المحلات التجارية
المحلات التجارية ببورسعيد

شهدت شوارع محافظة بورسعيد التزام من أصحاب المحال التجارية بقرارات الإغلاق في العاشرة مساءً طوال أيام الأسبوع والحادية عشر يومي الخميس والجمعة، وذلك طبقاً للمواعيد الشتوية التي أعلن عنها مجلس الوزراء.

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المحلات التجارية ببورسعيد 

وحرصت المحافظة على شن حملات مكثفة في الأيام الأولى لتنفيذ القرار، وذلك بالتعاون بين موظفي الأحياء والأجهزة الأمنية، من أجل متابعة استجابة المواطنين لتنفيذ القرار، وعملت تعهدات بالالتزام للمخالفين.

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المحلات التجارية ببورسعيد 

وحرصت الأجهزة التنفيذية والأمنية علي عدم تطبيق المخالفة على المواطنين في الأيام الأولى، والاكتفاء بتوقيع المواطن على تعهد بالالتزام خلال شهور فصل الشتاء.

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المحلات التجارية ببورسعيد 

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه تم تعريف المواطنين بالقرار من خلال الصفحات والمواقع الإعلامية لمجلس الوزراء ومحافظة بورسعيد، كما تم تكليف الجهات التنفيذية بعمل تعهدات خلال الأيام الأولى للقرار للمخالفين، لضمان تنفيذ القرار دون أن يتعرض مواطن للضرر.

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المحلات التجارية ببورسعيد 

وأنه ليس أمام الجهات التنفيذية بعد التعامل بروح القانون مع بداية القرار، إلا أن تطبق الغرامة الفورية على غير الملتزمين، والذين لديهم إصرار على عدم الالتزام بالقرار.

 

وناشد المحافظ، المواطنين بالالتزام بالقرارات حتى لا يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية والغرامة الفورية، مشيدًا بتعامل الأغلبية الكاسحة مع القرار والتزامهم بالموعد المحدد، مؤكدًا على أن شعب بورسعيد دائماً يضرب أروع الأمثلة في الالتزام والرقي.

التزام اصحاب بيع محال إغلاق بورسعيد

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وائل لطفي

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