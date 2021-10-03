الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط لص متخصص فى خطف هواتف المواطنين بالفيوم

ضبط لص
ضبط لص

تمكن أهالي حي لطف الله بمدينة الفيوم، من الإمساك بلص قام بخطف جهاز تليفون محمول من إحدي الفتيات بشارع النادي المحافظة بعد مطاردة مثيرة.

 

وتعود الواقعة عندما سمع بعض الشباب صوت استغاثة فتاة وفوجئوا بسحلها علي الأسفلت أثناء اختطاف سارقين لهاتفها المحمول يقود أحدهم الدراجة النارية والآخر يقوم بخطف الهواتف، وقام الشباب بعد مطاردة مثيرة بالقبض على أحدهما.

 

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإمساك الأهالي بلص تليفونات محمولة بشارع النادي المحافظة.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم وتبين من خلال التحريات الأولية بسحل شاب لفتاة على الأسفلت أثناء خطفه جهاز المحمول الخاص بها من لصين يقود احدهم دراجه نارية والآخر للخطف وقام الشباب بالقبض على أحدهما وفرار الآخر وتم تسليمه لرئيس مباحث القسم.

 

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

القبض تليفونات بشارع النادي بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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