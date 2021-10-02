الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين الجيزة»: إجراء معاينات مبدئية لـ199متقدما لـ«جمعيتي»

مشروع جمعيتي
مشروع جمعيتي

أكد المحاسب طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أنه تم اعتماد 199 متقدما لـ«جمعيتي» للمرحلة الرابعة لشباب الخريجين.

ولفت إلى أنه يتم يوميا إجراء المعاينات لـ10 متقدمين لمشروع «جمعيتي» للمرحلة الرابعة وتم الموافقة عليهم من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث يتم من خلال المعاينات من خلال عدد الأماكن المحتاجة لفروع مشروع جمعيتي والمسافات ما بين أقرب بقال تموينى لا تقل عن 500 متر ومتوسط عدد البطاقات التموينية 500 بطاقة تموينية.

وقال إنه يتم إجراء المعاينات المبدئية لهؤلاء المتقدمين لمشروع جمعيتي للمرحلة الرابعة حتى يتم الانتهاء من المعاينات خلال نهاية الشهر الجاري، وبعد ذلك يتم إرسال الكشوف الذين تم اعتمادهم بإجراء المعاينات المبدئية لهم وإرسالها لوزارة التموين والتجارة الداخلية تمهيدا لإجراء المعاينات النهائية.

الجيزة وزارة التموين المحافظات وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروع جمعيتي تموين الجيزة مديرية التموين بطاقة تموينية معاون وزير التموين لشباب الخريجين

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