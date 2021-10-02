برلمانية: رجال القضاء تحملوا المسئولية في وقت عصيب.. والاستقلالية شعار المؤسسة

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن منظومة القضاء لها مكانة خاصة لدى جميع فئات الشعب المصرى، هؤلاء الرجال الذين تحملوا المسئولية فى وقت عصيب، وضحوا بأرواحهم خلال هذه الفترة، لافتة إلى أن تكريم رئيس الجمهورية لهم؛ له دلالة على تقدير الدولة للدور الوطني الجليل الذي قاموا به ولا زالوا على مدار التاريخ لرفعة الوطن، وأنه لا سلطان عليهم سوى ضمائرهم والدستور والقانون.

وأكدت رشاد، فى بيانها، أن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها وكل من يضحى من أجلها، وما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، خلال كلمته للاحتفال بيوم القضاء، أكبر رسالة على دعم الدولة وفى مقدمتها القيادة السياسية لهذه المنظومة العريقة، والمؤسسة العظيمة.

وهنأت الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير العدل المستشار عمر مروان، وقضاة مصر بمناسبة يوم القضاء المصري، مؤكدة أن مؤسسة القضاء حازت مكانة كبيرة عبر مسيرة ممتدة وتاريخ عريق في تحقيق العدالة بين الجميع.

واستطردت رشاد: “جميعنا شاهد كيف ضحى القضاة وأسرهم بأرواحهم خلال الفترة السابقة، واليوم ما تم من تنظيم احتفالية لليوم القضاء أقل تكريم لهؤلاء الرجال، خاصة وأن هذه الاحتفالية تعد الأولى من نوعها وسيتم تنظيمها سنوياَ بالتزامن مع بداية العام القضائي، وهو ما يعد تقليدا جديدا جديرا بالدعم، وتأكيد أهمية دور القضاء في حياة المصريين، مشيدة بتمكين المرأة فى المنظومة القضائية والتحاقها بالعمل في مجلس الدولة والنيابة العامة وكل مجالات القضاء المصري فى إطار تمكين المرأة فى القطاعات والهيئات والمؤسسات كافة”.

ونظمت وزارة العدل، اليوم السبت احتفالية كبرى، بمناسبة العيد الأول لقضاة مصر، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد يوم للقضاء المصرى يكون فى الأول من أكتوبر من كل عام.

وأكد الرئيس السيسي خلال الاحتفالية، أن تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة مسألة ضرورية في بناء دولة القانون التي كفل الدستور لها استقلال السلطة القضائية، وجعل هذا الاستقلال حائلًا دون التدخل في أعمالها أو التأثير عليها لضمان صدور الأحكام القضائية وفقًا لقواعد الإنصاف والحماية للمتقاضين، ولا شك أن تحصين الأحكام بالعدل والعلم والنزاهة يعزز من رسالة السلطة القضائية السامية.