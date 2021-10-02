تجديد حبس خفير متهم بقتل زوجته بطلق نارى بالخطأ فى الصف

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس خفير 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته بطلق نارى عن طريق الخطأ، خرج من سلاح نارى أثناء تنظيفه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل اتهام خفير بقتل زوجته عن طريق الخطأ، بعدما أطلق عليها عيارا ناريا دون قصد، أثناء تنظيفه بندقية خرطوش، داخل منزلهما بالصف.

وأمرت جهات التحقيق بتشريح جثة المجني عليها لتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، والتحفظ على السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، وإرساله للمعمل الجنائى لفحصه وكتابة تقرير وافً عنه. وكشفت التحقيقات أن مباحث الصف تلقت بلاغ من المستشفى العام باستقبال "ص.ف" ربة منزل في العقد الرابع من عمرها، مصابة بطلق ناري وحالتها حرجة وتم وضعها داخل غرفة العناية المركزة.

وأضافت التحقيقات أن زوج المصابة، يعمل خفير خصوصي، وأثناء تنظيفه لسلاحه "بندقية خرطوش"، خرجت منه طلقة استقرت في جسد زوجته، وقام بحملها إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز.

وبمواجهته المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وبعد مرور ما يقارب الشهر تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد بوفاة المصابة متأثرة بإصابتها.