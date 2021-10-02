السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس خفير متهم بقتل زوجته بطلق نارى بالخطأ فى الصف

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس خفير 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته بطلق نارى عن طريق الخطأ، خرج من سلاح نارى أثناء تنظيفه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل اتهام خفير بقتل زوجته عن طريق الخطأ، بعدما أطلق عليها عيارا ناريا دون قصد، أثناء تنظيفه بندقية خرطوش، داخل منزلهما بالصف.

وأمرت جهات التحقيق بتشريح جثة المجني عليها لتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، والتحفظ على السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، وإرساله للمعمل الجنائى لفحصه وكتابة تقرير وافً عنه. وكشفت التحقيقات أن مباحث الصف تلقت بلاغ من المستشفى العام باستقبال "ص.ف" ربة منزل في العقد الرابع من عمرها، مصابة بطلق ناري وحالتها حرجة وتم وضعها داخل غرفة العناية المركزة.

وأضافت التحقيقات أن زوج المصابة، يعمل خفير خصوصي، وأثناء تنظيفه لسلاحه "بندقية خرطوش"، خرجت منه طلقة استقرت في جسد زوجته، وقام بحملها إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز.

وبمواجهته المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وبعد مرور ما يقارب الشهر تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد بوفاة المصابة متأثرة بإصابتها.

قاضي المعارضات محكمة جنوب الجيزة طلق ناري سلاح نارى اتهام خفير بقتل زوجته

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

أول رد من الزمالك على قرار بطلان الدعوة للانتخابات

قرار مفاجئ من «الشباب والرياضة» بشأن انتخابات الزمالك

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

رئيس حماس في غزة يصل مصر غدًا.. وبحث صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

«مصر للألومنيوم» تعيد تشغيل خط «الدرفلة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

صباحات خريفية

عبدالوهاب داود

فى حضرة الست.. «أم كلثوم» بها تأتنس القلوب

ماجد حبته

يوم القضاء.. قاضياته.. وقضاته

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة

إدارة سجون الاحتلال توزع الأسرى الفارين في 5 سجون مختلفة