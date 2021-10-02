السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تزامنا مع الاحتفال به.. تعرف على قصة اليوم العالمي للاعنف

اليوم العالمي للا
اليوم العالمي للا عنف

يتزامن 2 أكتوبر من كل عام الاحتفال باليوم العالمي للاعنف الذي يعد مناسبة لنشر رسالة لمناهضة العنف عن طريق التعليم وتوعية الجمهور، فضلا عن أنه يوافق ميلاد ذكرى المهاتما غاندي، زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة واستراتيجية اللاعنف.

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي القضاء على العنف والسلبيات ونشر التوعية من خلال النظام عن طريق التعليم، ومشاركة الجمهور للإيجابيات والقضاء على حالات العنف.

كما نشر أناند شارما، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، قراراً بشأن اليوم الدولي في الجمعية العامة باسم الدول التي تساهم في طرحه وعددها 140 دولة، وهذا العدد الكبير من الدول يشارك في تقديم القرار والتنوع يعبر عن الاحترام العالمي المتبادل للمهاتما غاندي.

وعبر عن اللاعنف، مقتبساً من أقوال الزعيم الراحل نفسه "إن اللاعنف هو أقوى قوة في متناول البشرية، يبعد عن سلاح من أسلحة الدمار تم التوصل إليه من خلال إبداع الإنسان".

اليوم الدولي للاعنف غاندي حركة استقلال الهند فلسفة العنف ثقافة السلام التسامح وزير الدولة الهندي أناند شارما

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القضاء وثورة 30 يونيو

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