تزامنا مع الاحتفال به.. تعرف على قصة اليوم العالمي للاعنف

يتزامن 2 أكتوبر من كل عام الاحتفال باليوم العالمي للاعنف الذي يعد مناسبة لنشر رسالة لمناهضة العنف عن طريق التعليم وتوعية الجمهور، فضلا عن أنه يوافق ميلاد ذكرى المهاتما غاندي، زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة واستراتيجية اللاعنف.

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي القضاء على العنف والسلبيات ونشر التوعية من خلال النظام عن طريق التعليم، ومشاركة الجمهور للإيجابيات والقضاء على حالات العنف.

كما نشر أناند شارما، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، قراراً بشأن اليوم الدولي في الجمعية العامة باسم الدول التي تساهم في طرحه وعددها 140 دولة، وهذا العدد الكبير من الدول يشارك في تقديم القرار والتنوع يعبر عن الاحترام العالمي المتبادل للمهاتما غاندي.

وعبر عن اللاعنف، مقتبساً من أقوال الزعيم الراحل نفسه "إن اللاعنف هو أقوى قوة في متناول البشرية، يبعد عن سلاح من أسلحة الدمار تم التوصل إليه من خلال إبداع الإنسان".