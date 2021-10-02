المنطقة العربية تسجل عشرات الوفيات ومئات الإصابات بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت المنطقة العربية عشرات الوفيات ومئات الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم السبت، عن تسجيل 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 736 ألفًا و524 حالة.

و‌أشارت الوزارة- وفقًا لوكالة أنباء الإمارات، إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة ليستقر الإجمالي عند 2100 حالة، فيما سجلت 331 حالة شفاء بإجمالي 729 ألفًا و242 حالة، وأنه تم تقديم 42 ألفًا و884 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بإجمالي يصل إلى 20 مليونًا و164 ألفًا و365 جرعة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 821 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 934.828 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت- عقب إجراء 16.158 من الفحوصات- بلغ 8 ملايين و808 آلاف و282، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان أنه جرى تسجيل 25 وفاة؛ ليصل العدد إلى 14 ألفًا و315 حالة، كما جرى تسجيل 1291 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالي التعافي 908 آلاف و898 حالة.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 73 إصابة جديدة، فيما تعافت 68 حالة، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، موضحة أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 273 ألفًا و82 حالة، واستقرت الوفيات عند 1389 حالة.

أما السعودية، فأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 42 إصابة وتعافي 55 حالة و3 وفيات.. ليصل إجمالي الإصابات إلى 547 ألفًا و221 حالة، والشفاء إلى 536 ألفًا و281 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و722 حالة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 1236 إصابة و42 وفاة، فيما تماثل 3803 أشخاص للشفاء.. ليصل إجمالي الإصابات إلى مليوني وسبعة آلاف و227 حالة، والوفيات إلى 22 ألفاً و344 حالة، والشفاء إلى مليون و919 ألفاً و106 حالات بنسبة 95.6%.

وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح- خلال الـ24 ساعة الماضية- بلغ عددهم 12 ألفًا و350 شخصًا بإجمالي 4 ملايين و807 آلاف و179 شخصًا.

وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة 548 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا، و920 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و736 حالة، والإصابات إلى 825 ألفًا و245 حالة، والشفاء إلى 801 ألف و945 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى ثلاثة ملايين و720 ألفًا و605 أشخاص، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى ثلاثة ملايين و298 ألفًا و920 شخصًا.

من جانبها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إنه جرى تسجيل 12 وفاة و679 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأنه جرى تسجيل 1773 حالة شفاء لتبلغ نسبة التعافي من الفيروس 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي سوريا، قال مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا، إن الانخفاض الذي سجلته إصابات كورونا في الأيام الماضية لا يعني تجاوز الموجة الرابعة حيث يمكن أن تعود للارتفاع مجددًا، مبينًا أن الحل الوحيد للحد من الإصابات يكون بالإجراءات الوقائية والتطعيم ضد الفيروس.

وأوضح الدكتور حسابا- في تصريح لوكالة الأنباء السورية- أنه بعد وصول الإصابات في الـ25 من سبتمبر الماضي لأعلى رقم يومي سجل منذ بداية الجائحة بواقع 442 إصابة بدأ المنحنى بالنزول بشكل بطيء في مختلف المحافظات ليصل إلى 255 إصابة يوم أمس الجمعة.

وشهدت المستشفيات أيضًا انخفاضًا في عدد الإصابات المقبولة، حيث كشف مدير الجاهزية أن العدد التراكمي للإصابات المقبولة في المشافي حاليًا 2500 حالة بمختلف المحافظات مقارنة مع أكثر من ثلاثة آلاف حالة في الـ25 من سبتمبر الماضي.

وبين الدكتور حسابا أن نسبة الإشغال في العنايات المشددة لمحافظات دمشق وريفها واللاذقية ما زالت مائة بالمائة فيما تتراوح في باقي المحافظات بين 50 و90%، مشيرًا إلى أن الإصابات التي ترصد في المشافي لا تقتصر على فئة عمرية محددة.