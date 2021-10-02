السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

التنسيق من السقف للجدران.. أفكار لديكور غرفة النوم (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نظرًا لأن غرف النوم هي الأكثر خصوصية في المنزل ومقصورة على عدد قليل فقط، يقوم الأشخاص بتهميش  تصميمها في أولويات الديكور العام فلا تحصل علي مزيد من الاهتمام لذلك نعرض لكم  فيما يلي أبرز الأفكار لديكو مناسب لغرفة النوم، وفقا لموقع DECORE.

ديكورات منزل شون هندرسون

ركن مريح

بإمكانك إنشاء ركنًا يمكنك الاسترخاء فيه بعد يوم طويل، مع نظام ألوان متنوع وكرسي خلفي.

غرفة نوم البيت الرئيسية daun curry


إضافة وندر وول

 يوازن الوندر وول العمل الفني المبهج واللوحات الجدارية المخدرة الألوان المحايدة للغرفة.

سرير مع لوح أمامي منجد مقابل جدار مرقط


مخدات للظهر 

 

إذا كنت تبحث عن مزيد من الراحة قم بتغطية سريرك بأغطية وسائد ناعمة،  وقم بإضافة طقم صدفي جذاب.

جولة منزل ماري فلانيجان



تناسق أنيق


التناسق طريقة مؤكدة لإضفاء لمسة هادئة على غرفة نومك.

شقة مدريد ايزابيل لوبيز كويسادا


إضافة ضوء ملائم 

 

إذا كن تريد أن تجعل غرفة نومك تبدو وكأنها فندق خمس نجوم أضف ضوءًا مريحًا  وأنيقًا  للقراءة.

أفكار ديكور غرفة النوم


عرض اللوح الأمامي

 

للحصول على منظر جذاب ، ضع في اعتبارك إضافة لوح رأسي فريد إلى غرفة نومك. 

منزل مايكل سميث بيفرلي هيلز


الإبداع من الأرض إلى السقف

 

قم بتغطية  جدران وسقف غرفة النوم  بطريقة مبدعة ولا تكتفي بتزيين أحدهما دون الأخر.

ديكور غرف النوم


طبقات الفراش 

طبقات الفراش هي مفتاح السرير الجميل،  إنه يمنح مساحتك ترقية على الفور ، بالإضافة إلى أنك ستكون أكثر راحة في فصل الشتاء. 

غرفة نوم ماستر نيكول فولر

مصابيح السرير المعلقة


قم بإحاطة سريرك بمصباحين وبالإضافة لكون هذه المصابيح أنيقة للغاية ، إلا أنها تدلي ببيان هادئ ولا تشتت الانتباه عن فن الجرافيك الموضوع فوق السرير.

 الميزة الإضافية لعدم استخدام مصابيح الطاولة واللجوء لللمصابيح المعلقة هي مساحة السطح الإضافية على طاولات السرير.

أفكار ديكور غرفة النوم


 

ستائر ملائمة 

لا تنتهي الغرفة تمامًا أبدًا حتى تتعامل مع وضع تزيين النوافذ، لذلك قم بالانتهاء من إطار السرير المصنوع من الحديد لإبراز  الستائر المصنوعة من القماش الملائم.

ديكور ترايب المنزل ديكور غرفة النوم مصابيح كعلقة إضاءة غرفة النوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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