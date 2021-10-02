التنسيق من السقف للجدران.. أفكار لديكور غرفة النوم (صور)

نظرًا لأن غرف النوم هي الأكثر خصوصية في المنزل ومقصورة على عدد قليل فقط، يقوم الأشخاص بتهميش تصميمها في أولويات الديكور العام فلا تحصل علي مزيد من الاهتمام لذلك نعرض لكم فيما يلي أبرز الأفكار لديكو مناسب لغرفة النوم، وفقا لموقع DECORE.

ركن مريح

بإمكانك إنشاء ركنًا يمكنك الاسترخاء فيه بعد يوم طويل، مع نظام ألوان متنوع وكرسي خلفي.



إضافة وندر وول

يوازن الوندر وول العمل الفني المبهج واللوحات الجدارية المخدرة الألوان المحايدة للغرفة.



مخدات للظهر

إذا كنت تبحث عن مزيد من الراحة قم بتغطية سريرك بأغطية وسائد ناعمة، وقم بإضافة طقم صدفي جذاب.





تناسق أنيق



التناسق طريقة مؤكدة لإضفاء لمسة هادئة على غرفة نومك.



إضافة ضوء ملائم

إذا كن تريد أن تجعل غرفة نومك تبدو وكأنها فندق خمس نجوم أضف ضوءًا مريحًا وأنيقًا للقراءة.



عرض اللوح الأمامي

للحصول على منظر جذاب ، ضع في اعتبارك إضافة لوح رأسي فريد إلى غرفة نومك.



الإبداع من الأرض إلى السقف

قم بتغطية جدران وسقف غرفة النوم بطريقة مبدعة ولا تكتفي بتزيين أحدهما دون الأخر.



طبقات الفراش

طبقات الفراش هي مفتاح السرير الجميل، إنه يمنح مساحتك ترقية على الفور ، بالإضافة إلى أنك ستكون أكثر راحة في فصل الشتاء.

مصابيح السرير المعلقة



قم بإحاطة سريرك بمصباحين وبالإضافة لكون هذه المصابيح أنيقة للغاية ، إلا أنها تدلي ببيان هادئ ولا تشتت الانتباه عن فن الجرافيك الموضوع فوق السرير.

الميزة الإضافية لعدم استخدام مصابيح الطاولة واللجوء لللمصابيح المعلقة هي مساحة السطح الإضافية على طاولات السرير.





ستائر ملائمة

لا تنتهي الغرفة تمامًا أبدًا حتى تتعامل مع وضع تزيين النوافذ، لذلك قم بالانتهاء من إطار السرير المصنوع من الحديد لإبراز الستائر المصنوعة من القماش الملائم.