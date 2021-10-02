إصابة شخصين إثر تصادم سيارة بحاجز خرساني بالسويس

أصيب شخصان، مساء السبت، إثر اصطدام سيارة نصف نقل بالحاجز الخرساني بالقرب من منطقة جنيفة بمحافظة السويس.

وذكر شهود عيان أن سيارة نصف نقل حمراء، اصطدمت بالحواحز الخرسانية الموجودة بمنطقة التطوير بطريق السويس الإسماعيلية.

في سياق متصل، طالب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بضرورة الاهتمام بزيادة العلامات الإرشادية على الطرق الداخلية والدورانات داخل المدن، وذلك بهدف الحد من زيادة معدلات الحوادث التي تقع نتيجة أخطاء من بعض قائدي السيارات؛ بسبب عدم وجود علامات إرشادية كافية.

ودعا عضو النواب في تصريحات صحفية له، إلى أهمية تكثيف عدد أجهزة الردار على الطرق السريعة، للحد من تجاوزات السرعة والتي ينتج عنها حوادث تزهق أرواح الكثير من المواطنين فضلًا عن المصابين.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبقيادة الفريق كامل الوزير، وزارة النقل، تشهد طفرة لم يسبقها مثيل في ملف الطرق، من خلال تحسين جودتها وصيانتها المستمرة ورفع كفائتها، وهو ما يشجع البعض أحيانا على تجاوز السرعات المرورية المقررة.

وشدد زين الدين على ضرورة العمل من أجل زيادة عدد أجهزة الردار الحديثة بجميع الطرق، وكذلك التوسع في نشر كاميرات المراقبة حتى يكون هناك التزام تام بالسرعات المقررة على كل طريق لتلافي الحوادث.

أشار عضو لجنة النقل بالبرلمان، إلى ضرورة تنظيم سير النقل الثقيل على الطرق السريعة، الواصلة بين المحافظات على مستوى الجمهورية، بحيث يكون لها طرق بديلة بعيدة عن الطرق الأساسية التي تمر على مناطق سكنية ويستخدمها قائدي السيارات الملاكي.

واقترح النائب أن يتم تنظيم أوقات سير سيارات النقل الثقيل بحيث يكون بعد الثانية عشر مساء وحتى السادسة صباحا، أسوة بقرار منع سير سيارات النقل علي الطريق الدائري نهارًا حتى منتصف الليل، وهو ما أدى إلى تقليل عدد الحوادث على الطريق الدائرى منذ تطبيق ذلك القرار.

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية عدة نصائح للقيادة الآمنة:

- اترك مسافة كافية بينك وبين السائق الآخرى

- يجب قبل الانطلاق بالسيارة التأكد من عدم وجود أي خلل في الميكانيكا أو الكهرباء أو نقص في مياه التبريد أو زيوت الحركة الخاصة بها

- احرص على القيادة بسرعة منتظمة، للمحافظة على سلامتك وسلامة الآخرين، وكذلك للاقتصاد في استهلاك الوقود

- عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة

- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء

- يجب اختبار الفرامل قبل التحرك لرحلة على الطريق السريع أو القيادة طويلة