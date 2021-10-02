الأحد.. أغانى أوبريت الليلة الكبيرة فى حفل لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية

يقدم كورال أطفال أوبرا الاسكندرية، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، باقة من أجمل أغانى الأطفال وأوبريت الليلة الكبيرة بدار أوبرا الإسكندرية "مسرح سيد درويش"، وذلك فى تمام الساعة السادسة من مساء الأحد الموافق ١٧ أكتوبر.

شارك فى تدريب الحركات كل من ندى غالب، شمس إبراهيم، وقام أيمن مصطفى بتدريب الكورال وتوزيع الموسيقى، وعلى الخبيرى بالتدريب الموسيقى.

وتم تأسيس فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

وبني مسرح سيد درويش أو دار أوبرا الإسكندرية 1918 كان يطلق عليها تياترو محمد علي وما زال الاسم القديم مدون على اللوحة التأسيسية للدار على واجهتها الرئيسية وتسمى دار أوبرا الإسكندرية حاليًا باسم فنان مدينة الإسكندرية الكبير "سيد درويش"، وذلك اعتبار من 1962، تقديرًا له على تحديثه في مجال الموسيقى في مصر.

وصمّم المبني على الطراز المعماري الأيوني المهندس الفرنسي الشهير "جورج بارك" لآل قرداحي في المدينة الذي استوحى تصميمه المعماري من تصميم دار أوبرا فيينا بالنمسا ومسرح أوديون في باريس، كما قام بتزيينه بزخارف أوروبية كلاسيكية الطابع كما كان سائد في مصر بداية القرن العشرين وقدمت عليه عروضا مسرحية وموسيقية عديدة مصرية وأوروبية، وقد كان أول عرض مسرحي قدم عليه هو عرض شهرزاد في 30 من يونيو 1921 م يسع مسرحه الكبير 1000 مقعد، وتبلغ مساحته الكلية 4200 متر مربع ويقع المسرح في طريق الحرية بشارع فؤاد بمنطقة محطة الرمل.

تعرض في أوبرا الإسكندرية عدة فرق مصرية وعالمية كأوركسترا القاهرة السيمفوني وأوركسترا الحجرة لأوبرا الإسكندرية، وفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي والفرقة القومية العربية للموسيقى، أيضًا تعرض فرق عبدالحليم نويرة، والإنشاد الديني، والباليه، والأوركسترا، والرقص المسرحي الحديث وفرق فولكلورية، بالإضافة إلى كبار نجوم مصر والعالم العربي، والدخول إلي الأوبرا كما في كل دور الأوبرا العالمية يكون بالملابس الرسمية.