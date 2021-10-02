السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات: فريق الطوارئ يناقش مستجدات الحالة المدارية «شاهين»

حالة مدارية
حالة مدارية

عقد «فريق الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني للكوارث الطبيعية» بدولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، اجتماعه الثاني لمناقشة مستجدات الحالة المدارية «شاهين» وذلك بإشراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وبمشاركة المركز الوطني للأرصاد و وزارة الداخلية وقيادات الشرطة المحلية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإمارتية «وام»، ناقش الفريق خلال الاجتماع وضع أهم التدابير الاحترازية في حال تأثر الدولة بالحالة المدارية «شاهين» خاصة بالمناطق الشرقية المطلة على بحر عمان وفق سيناريوهات متوقع وقوعها خلال الفترة المقبلة. 

وتطرقت الجهات المشاركة بالاجتماع إلى وضع عدد من الإجراءات الاستباقية اللازمة لضمان سلامة الجمهور واستمرارية عمل الجهات الحيوية في المناطق المتأثرة.

وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على ضمان استمرارية عمل المرافق الحيوية وذلك بالتنسيق مع الشركاء من القيادات الشرطية وهيئة الهلال الأحمر.

اجتماع استثنائي في عمان

وعقدت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بسلطنة عمان مساء اليوم، اجتماعًا استثنائيًا برئاسة الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بالسلطنة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة.

واستهل الفريق رئيس اللجنة، الاجتماع، بنقل توجيهات السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين أثناء تعرض السلطنة لتأثيرات الحالة المدارية.

وتم خلال الاجتماع الوقوف على توصيات اللجان الفرعية للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بالمحافظات، وجهود الاستعداد والجاهزية التي تقوم بها الجهات الرئيسة والمساندة المشاركة في التعامل مع الحالة المدارية وتأثيراتها المتوقعة على أراضي السلطنة، إلى جانب استعراض جاهزية الجهود التي قامت بها قطاعات المنظومة لتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة آثار الحالة المدارية وما اُتخذ من إجراءات للتقليل من المخاطر المحتملة والمحافظة على السلامة العامة والحد من الخسائر المادية.

كما استعرضت اللجنة الإمكانات والموارد المتاحة لكل قطاع حسب الاختصاص لتقديم المساعدة والعودة عند الطلب، ومراجعة خطة الإخلاء للسكان المتوقع تأثر أماكن سكناهم بالمياه ونقلهم إلى مقار الإيواء المخصصة لهم وتوفير الاحتياجات الضرورية.

وحث الفريق، أعضاء اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم وإسناد عمليات الاستجابة في المحافظات المتوقع تأثرها بالحالة المدارية والعمل على رفدها بالموارد والقدرات اللازمة مؤكدًا معاليه حرص اللجنة على تلبية كافة متطلبات التعامل الفعّال مع الحالة، والحد من تأثيراتها على المواطنين والمقيمين.

الإمارات فريق الطوارئ والأزمات الحالة المدارية شاهين عمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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