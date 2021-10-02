محافظ سوهاج يشارك في فعاليات اللقاء التوجيهي الأول لرؤساء المراكز والقرى

شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في فعاليات اللقاء التوجيهي الأول لرؤساء المراكز والقرى، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، الذي أقيم اليوم بمحافظة الأقصر، برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وحضور كل من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء أشرف عطية عبدالباري محافظ أسوان.



وناقش وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع الإطار العام لبرنامج تطوير الريف المصري، وآليات الأدوار والمسئوليات القانونية لرؤساء الوحدات المحلية القروية بالبرنامج، وذلك في ضوء العمل على تطوير وتأهيل كوادر الإدارة المحلية، خاصة على مستوى الوحدات القروية؛ لتكون أكثر فعالية في متابعة المشروعات وممارسة أدوارهم القانونية ذات الصلة.



حضر الاجتماع كل من اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير مبادرة حياة كريمة بالوزارة، ومنسقي مبادرة حياة كريمة بالمحافظات ورؤساء الوحدات القروية المحلية بمراكز حياة كريمة في المحافظات الأربعة بالمراكز المستهدفة في المرحلة الأولى من برنامج تطوير الريف المصري، وممثلين من شباب مؤسسة حياة كريمة، كما شارك من سوهاج في اللقاء رؤساء الـ7 مدن المستهدفة من المبادرة، وعدد 30 رئيس مجلس قروي.



وأكد " شعراوي " خلال اللقاء أن مشروع حياة كريمة الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية هو درة المشروعات القومية في القرن الـ21، مشيرًا إلى أن لقاء اليوم يأتي للتعرف على أبرز المشاكل والمعوقات التي يواجهها الجهاز التنفيذي في تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري، والعمل علي إيجاد حلول لها، وتقريب وجهات النظر، بالإضافة الي تحديد الأدوار والمسئوليات، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تحسين حياة 18 مليون مواطن مصري خلال عام ، و60% من الشعب المصري خلال 3 سنوات، حيث تصل تكلفة المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الـ3 سنوات إلى 700 مليار جنيه قابلة للزيادة.



وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات الأخرى في وضع معايير اختيار قرى المرحلة الثانية وتوفير التدريب وتأهيل الكوادر المحلية التي ستعمل في تلك المرحلة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة واتحاد البلديات الهولندية.



وقال "شعراوي" إن المحافظات قامت بمجهود كبير خلال الفترة الماضية لحل مشكلة توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات المستهدفة، مشددًا على اهتمام الحكومة والوزارة بملف التمكين الاقتصادي لأهالي القري المصرية من الشباب والمرأة المعيلة لتحسين مستوى دخل الأسر بالقرية ودخل ثابت وفرص عمل مستدامة، لافتًا إلي اهتمام الوزارة بتطوير التكتلات الاقتصادية المتواجدة في العديد من المحافظات وعلي رأسها محافظات الصعيد بما يسهم في توفير فرص عمل ورفع كفاءة بعض المنتجات التي تتميز بها بعض القرى مثل العسل الأسود والتلي والفركة وبعض المنتجات الأخرى وبعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وطالب اللواء محمود شعراوي جميع القيادات المحلية بالتواصل مع المواطنين في القري والكفور والنجوع التي سيتم تنفيذ برنامج تطوير الريف بها للاستماع إلي آرائهم حول المشروعات المنفذة أو مطالبهم الأخرى وسرعة الاستجابة لها.



وأضاف شعراوي في حديثه للقيادات: لازم يكون ليكم دور ورأي وساعدوا الناس نوفر ليهم فرص عمل في المنزل بمشروعات متناهية الصغر.. لأننا جايين علشان نخدم المواطنين ونحسن من حياتهم ونسهل عليهم.



كما وجه اللواء محمود شعراوي بضرورة توفير فرص عمل للعمالة المحلية في القرى للعمل في المشروعات التي سيتم تنفيذها، مشيرًا إلي سعي الوزارة خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع هياكل تنظيمية موحدة للمجمعات الحكومية التي سيتم إنشاؤها في قرى حياة كريمة والبالغ عددها ٣٣٣ مجمعًا.



ووجه وزير التنمية المحلية التهنئة؛ لمحافظي "سوهاج، وقنا" علي النجاح الذي حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واختيار الأمم المتحدة له كأحد أفضل المشروعات المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم.



ومن جانبه قدم محافظ سوهاج الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الدائم والمستمر لمحافظة سوهاج، التي تشهد حاليًا عددًا من المشروعات التنموية الغير مسبوق في تاريخها، سواء ببرنامج التنمية المحلية، أو مبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف 7 مراكز تضم 181 قرية، لافتا الى أهمية هذا اللقاء مع رؤساء المراكز والقرى ؛ للاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم وما يجول بداخلهم حول مشروعات المبادرة، والوقوف على أهم المعوقات التي تواجههم خلال التنفيذ؛ للعمل على تلافيها، والإسراع في عمليات التنفيذ؛ حتي ينعم المواطنون بما يتم من مشروعات خدمية وتنموية ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.



واستعرض رؤساء المراكز والوحدات القروية، وممثلو مؤسسة حياة كريمة، بعض الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، والتنسيق الجيد الذي يجري بين الجهات المنفذة للمشروعات، ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الإسكان.