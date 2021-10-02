«التضامن»: 400 جنيه لـ 70 ألف أسرة مرفوضة من «كافل وكرامة»

قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إن الوزارة زادت 77.600 أسرة تقريبًا من المرفوضين من برنامج «تكافل وكرامة» الأكثر عرضة للوقوع تحت خط الفقر بتحويلات بقيمة 400 جنيه، وتم تغطية 40.000 أسرة بها نساء حوامل ومرضعات مع أطفال دون سن الثانية بتحويلات شهرية قدرها 200 جنيه / طفل بحد أقصى طفلين لكل أسرة، وتم توفير تحويلات نقدية مؤقتة لـ1.3 مليون منزل من العاملين في القطاعين غير الرسمي وغير الرسمي بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الشريكة.

فئات الدعم

88 % من المستفيدين من الدعم النقدي من السيدات.

70 % من المستفيدين فى صعيد مصر.

13 مليونا تم رفضهم من برنامج الدعم وفى سن العمل وغير راغبة فى العمل.

64 % من المستفيدين من الدعم أميين.

44 % فى سن العمل.

37 % من الطلاب الذين يحصلون على تكافل وكرامة.

41 % من مستفيدي "تكافل وكرامة" هم أطفال تحت سن 18 سنة.

المستندات المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة

وأكدت التضامن على الراغبين فى الحصول على الدعم النقدى تكافل وكرامة تقديم المستندات التالية:

- صور قسيمة الزواج.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

- صورة شهادة وفاة الزوج للأرامل.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجلا عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، ان الدولة خصصت دعما نقديا للأسر الأولى بالرعاية، وجعلته مشروطا، لرعاية صحتهم ومراعاة تطعيماتهم، وإلحاق من هم في سن التعليم بالمدارس شرط أساسي للحصول على الدعم.