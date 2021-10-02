رئيس وزراء قطر: الشعب سطَّر إنجازًا تاريخيًا بالمشاركة في الانتخابات

أشاد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، خالد بن خليفة آل ثاني، بتصويت الناخبين القطريين في أول انتخابات لمجلس الشورى بالبلاد، واصفًا ذلك بأنه إنجاز تاريخي جديد في قطر.

وكتب «آل ثاني» في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات «تويتر»: «بإرادة نافذة من سمو الأمير، صوَّت الشعب القطري اليوم لاختيار أعضاء أول مجلس شورى منتخب في اقتراع عام وسرّي، مسطرين إنجازًا تاريخيًا جديدًا يضاف إلى رصيد بلدنا في توسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار».

وأضاف: «أبارك للشعب هذا النجاح وأشكر كل من شارك في هذا الحدث الوطني مرشحين وناخبين ومنظمين».

بدء الانتخابات التشريعية الأولى

وفتحت اللجان الانتخابية في قطر، أبوابها اليوم السبت، في تمام الثامنة صباحًا أمام الناخبين القطريين للإدلاء بأصواتهم بنظام الاقتراع الحر السري المباشر لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، كأول مجلس تشريعي منتخب بالبلاد.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، يتنافس في الانتخابات التشريعية الأولى 234 مرشحًا، للفوز بـ 30 مقعدًا من إجمالي 45، مقعدًا.

وبدأ المواطنون القطريون التوافد على صناديق الاقتراع وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة بدولة قطر، وذلك من خلال 30 لجنة انتخابية موزعة على جميع أنحاء البلاد.

ووصل إجمالي المرشحين المتنازلين عن خوض الانتخابات إلى 50 مرشحًا، في آخر أيام التنازل عن خوض الانتخابات المحددة من قبل وزارة الداخلية، ليصبح إجمالي عدد المتنافسين على مقاعد مجلس الشورى 234 مرشحًا ومرشحة بعد أن تم تسجيل 284 مرشحًا.

وبدأ الناخبون بالتوافد لمقار الدوائر الانتخابية قبل بدء الموعد المحدد استعدادًا للمشاركة، فيما شهدت لجنة الانتخابات الفرعية المخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة إقبالاً كبيرًا مع بدء عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الشورى.

وتغلق اللجان الانتخابية القطرية أبوابها في تمام السادسة مساء، على أن تعلن النتيجة في وقت لاحق من اليوم، حيث يفوز المرشح الذي يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين، وفي حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر يقوم رئيس اللجنة بالاقتراع بينهما ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه.