فلسطين: 12 حالة وفاة و679 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 12 وفاة، و679 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1773 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 93.3%، ونسبة الإصابات النشطة 5.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 66 مصابا يتلقون العلاج في العناية المركزة بينهم 17 على أجهزة التنفس الاصطناعي.