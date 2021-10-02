السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلسطين: 12 حالة وفاة و679 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين
فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 12 وفاة، و679 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1773 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 93.3%، ونسبة الإصابات النشطة  5.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 66 مصابا يتلقون العلاج في العناية المركزة بينهم 17 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وزيرة الصحة الفلسطينية كورونا الصحة فلسطين كوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

الدراسة في موعدها.. 5 تصريحات هامة لوزير التعليم عن العام الجديد

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

«الداخلية» تضبط جرائم أموال بـ23 مليار جنيه خلال شهر

ميراثكم القضائي زاخر بالسمعة الطيبة.. نص كلمة السيسي باحتفالية يوم القضاء

التفاصيل الكاملة لحرق نجار بالهرم حيًا.. والمتهمة: «كنت أقصد أخته وخدت حقى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة

إدارة سجون الاحتلال توزع الأسرى الفارين في 5 سجون مختلفة